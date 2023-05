Cristiano Ronaldo sammelt vier Millionen Likes in zwei Stunden mit Unterhosen-Foto

Cristiano Ronaldo spielt zwar nicht mehr in Europa, aber in den Sozialen Medien ist er immer noch schwer angesagt.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat mit einem Foto in Unterhose am Swimming-Pool am Samstag innerhalb von nur zwei Stunden vier Millionen Likes auf Instagram kassiert. Der Portugiese posierte für einen Sponsor und versah das Bild nur mit einem Sonnen-Emoji.

DAS BILD ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit 584 Millionen Followern auf Instagram und 108 Millionen bei Twitter ist CR7 weiterhin einer der gefragtesten Menschen in den Sozialen Medien.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo hat ein Fußball-freies Wochenende. Erst am Dienstag muss er für Al-Nassr wieder ran: Dann geht es für den Tabellenzweiten gegen den Dritten Al-Shabab.