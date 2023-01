Cristiano Ronaldo posiert mit Luxusuhr im Wert von mehr als 700.000 Euro

CR7 lässt sich häufig mit Luxusartikeln ablichten. Seine neueste Errungenschaft: Eine sündhaft teure Armbanduhr.

WAS IST PASSIERT? Sportlich läuft läuft es für Superstar Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Klub Al-Nassr noch nicht rund. Der Portugiese wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer, am Donnerstag verlor er mit seinem Klub im Halbfinale des Saudi Super Cup gegen Ittihad FC (1:3). Zu allem Überfluss wurde er am Rande der Partie auch noch von einigen gegnerischen Fans provoziert.

Vor dem Spiel allerdings posierte der Superstar mit einem neuen Prestigeobjekt: Einer Armbanduhr im Wert von umgerechnet knapp 720.000 Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? CR7 ist Markenbotschafter der Luxusmarke Jacob & Co. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien stattete ihn der Uhrenhersteller mit einem besonderen Chronometer aus der Kollektion "Caviar Flying Tourbillon" aus. Sie ist in grün gehalten, der Farbe der saudi-arabischen Nationalflagge. Das Gehäuse der Uhr besteht aus 18 Karat Weißgold und ist mit 388 grünen Tsavorit-Edelsteinen besetzt. Diese Edelsteine gelten als deutlich seltener als Smaragde.

WIE GEHT ES WEITER: Ronaldo ist mit Al-Nassr am 3. Februar wieder im Einsatz. Dann tritt der Spitzenreiter der Saudi Pro League beim Tabellenachten Al-Fateh an.