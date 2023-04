Für Lob von Cristiano Ronaldo: Star von Manchester United soll bevorzugt CR7 angespielt haben

Der Starstürmer sorgte beim englischen Rekordmeister offenbar für ein Ungleichgewicht innerhalb des Teams.

WAS IST PASSIERT? Ein namentlich nicht genannter Spieler von Manchester United soll den Ball bevorzugt zu Cristiano Ronaldo gepasst haben, um dafür "Lob" einzuheimsen und in der Gunst des Angreifers weit oben zu stehen. Das steht in einem Bericht von The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es heißt, Datenanalysten der Red Devils hätten sich die Leistungen des Spielers genau angeschaut, um den Grund für dessen Formkrise zu finden. Dabei sei eben aufgefallen, dass dieser immer CR7 angespielt hätte, wenn sich die Möglichkeit ergab. Im Netz spekulieren United-Anhänger, dass es sich bei dem Spieler um die Außenstürmer Jadon Sancho oder Antony handeln könnte.

Außerdem steht in dem Bericht, dass mehrere andere Akteure von der Präsenz des fünfmaligen Ballon-d’Or-Gewinners "überwältigt" gewesen seien. Sie hätten sich hinter Ronaldo "versteckt".

Der 38-Jährige spielte von 2021 bis Ende 2022 ein zweites Mal für den englischen Rekordmeister, ehe sein explosives Interview mit Piers Morgan samt Kritik an Klub und Trainer zum vorzeitigen Abgang führte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

imago images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ronaldo wechselte 2021 für 17 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu United. Dort hatte er einst seinen Durchbruch geschafft. Große Erfolge blieben diesmal aber aus und unter Erik ten Hag verlor der Portugiese im vergangenen Herbst seinen Stammplatz. Nach dem Abschied aus Manchester heuerte Ronaldo im Januar ablösefrei bei Al-Nassr in der Saudi Pro League an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Al-Nassr markierte der Torjäger in dieser Saison 12 Treffer in 15 Pflichtspielen. Bei ManUnited waren es zuvor 3 Tore in 16 Einsätzen.

WIE GEHT ES WEITER: Während United am Sonntag im Kampf um einen Platz in der Champions League am Sonntag ein Ligaheimspiel gegen Aston Villa vor der Brust hat, trifft Al-Nassr in der Saudi Pro League am 8. Mai auf Al-Khaleej.