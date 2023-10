Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien zum zweiten Mal in Folge zum Spieler des Monats gekürt

Trotz seiner bereits 38 Jahre ist Cristiano Ronaldo weiterhin torhungrig wie eh und je.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo ist für September 2023 zum zweiten Mal in Folge zum Spieler des Monats in der Saudi Pro League gekürt worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem der 38-jährige Stürmerstar von Al-Nassr den Award bereits im August gewonnen hatte, wurde er nun erneut ausgezeichnet.

Ronaldo waren im September in Saudi-Arabiens höchster Spielklasse fünf Tore und drei Vorlagen gelungen. Auch Ende August hatte sich der Portugiese schon torhungrig gezeigt und ist damit entscheidend daran beteiligt, dass Al-Nassr in der Liga zuletzt sechs Siege in Folge feierte.

Der CR7-Klub kletterte in der Tabelle nach den zwei Niederlagen zum Saisonstart auf Rang vier. Der Rückstand auf Tabellenführer Al-Hilal um Neymar beträgt lediglich zwei Punkte.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wettbewerbsübergreifend hat Ronaldo diese Saison in zehn Einsätzen schon 17 Scorerpunkte (elf Tore, sechs Assists) auf sein Konto gebucht.

In der Saudi Pro League führt er aktuell mit zehn Treffern die Torschützenliste an und hat bereits vier Tore Vorsprung auf mehrere Zweitplatzierte (unter anderem Malcom, Sadio Mané und Aleksandar Mitrovic).