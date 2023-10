Cristiano Ronaldo kann die Spannung kaum aushalten! Al-Nassr-Star reagiert auf Sieg von Tyson Fury gegen Francis Ngannou

Cristiano Ronaldo war angespannt, als er den Kampf zwischen Schwergewichtschampion Tyson Fury und MMA-Star Francis Ngannou verfolgte.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo gehörte zu den hochkarätigen Persönlichkeiten, die dem historischen Boxkampf in Riad/Saudi-Arabien zwischen Tyson Fury gegen den MMA-Kämpfer und früheren UFC-Champion Francis Ngannou beiwohnten. Auch Luis Figo, Ronaldo Nazario und Rio Ferdinand waren nach Saudi-Arabien gereist. Bei dem mit Stars gespickten Boxkampf ging Fury in der dritten Runde des "Battle of the Baddest" zu Boden, wobei Ronaldo angespannt wirkte.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Ende der zehn Runden sahen zwei Punktrichter Fury als Gewinner (96:93, 95:94), Ngannou lag auf einem Punktzettel vorn (95:94). Schon vor dem Kampf war CR7 übrigens in den Box-Schlagzeilen: Seinem Kumpel Ngannou schenkte er vor dem Event eine Uhr im Wert von 100.000 Euro.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem knappen Fight zollte Fury seinem Kontrahenten größten Respekt: "Er ist ein sehr unangenehmer Gegner, ich respektiere ihn sehr - vor und nach dem Kampf. Er war unangenehm, er ging nicht nach vorn. Er hat gewartet, dass ich schlage und er versuchte zu kontern. Das war wahrscheinlich einer meiner schwersten Kämpfe der letzten zehn Jahre."