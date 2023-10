100.000 Euro! Cristiano Ronaldo schenkt Boxer Francis Ngannou vor Kampf gegen Tyson Fury Luxusuhr

Cristiano Ronaldo hat für seinen Kumpel Francis Ngannou vor dem Boxkampf gegen Tyson Fury ein Geschenk der besonderes Art. Eine Luxusuhr!

WAS IST PASSIERT? Vor dem Kampf gegen Tyson Fury am kommenden Samstag hat der ehemalige Champion der UFC, Francis Ngannou, ein teures Geschenk erhalten. Von Cristiano Ronaldo bekam der Franko-Kameruner eine Luxus-Uhr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Modell der Marke "Jacob and Co" stammt aus der limitierten "Herz von Ronaldo"-Edition und liegt preislich bei etwa 100.000 Euro.

Ronaldo und Ngannou verbindet seit Jahren eine innige Freundschaft. Für den 37-jährigen UFC-Fighter sei der Portugiese eine "inspirierende" Persönlichkeit, wie erst jüngst in einem Posting auf seinem Instagram-Account mitteilte. Dazu teilte Ngannou ein Bild der beiden.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Am kommenden Samstag kommt es zum heiß erwarteten Kampf zwischen Ngannou und dem amtierenden Schwergewichts-Weltmeister Fury. Weitere namhafte Unterstützung erhält der Franko-Kameruner von Box-Legende Mike Tyson, der ihn auf den Kampf als Coach vorbereitete.

"Ich weiß nicht, ob Fury nervös ist, aber er hätte allen Grund dazu", sagte Tyson, der seinem Schützling eine Überraschung zutraut. Tyson (57) ist bis heute der jüngste Weltmeister im Schwergewicht, holte sich 1986 als 20-Jähriger den WBC-Titel.

Dennoch geht Fury als haushoher Favorit in den Kampf, welcher nach herkömmlichen Boxregeln ausgetragen wird. Eine Niederlage gegen Ngannou wäre "eine Demütigung. Man wird mich verspotten und die Leute werden mir das für immer ins Gesicht schleudern", sagte der in 34 Kämpfen (33 Siege, ein Unentschieden) noch ungeschlagene WBC-Champion.