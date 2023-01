Sohn von Cristiano Ronaldo schließt sich Akademie in Saudi-Arabien an

Cristiano Junior, der Sohn des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo, soll in die Mahd-Akademie in Saudi-Arabien wechseln.

WAS IST PASSIERT?: Nachdem Superstar Cristiano Ronaldo im November Manchester United nach einigen turbulenten Monaten und einer Vertragsauflösung verlassen hat, unterschrieb er vor kurzem bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Sein 12-jähriger Sohn Cristiano jr. kehrte den Red Devils ebenfalls den Rücken und wird nun in der Mahd-Akademie des Landes im Nahen Osten spielen. Das berichtet die saudi-arabische Tageszeitung Sharq Al Aawsat.

Die Akademie wurde 2020 im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino eröffnet und dient dazu, die größten Talente Saudi-Arabiens zu entdecken und zu fördern. Laut der Homepage ist es das Ziel der Mahd-Akademie, "eine Goldene Generation saudi-arabischer Champions zu formen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo jr. verbrachte während sein Vater In Italien spielte zwei Jahre in der Nachwuchsabteilung von Juventus, zuletzt trug er das Trikot mit der Nummer "7" als Junior bei Manchester United. In ganz jungen Jahren spielte er in der Jugendmannschaft Real Madrids und glänzte dort als Torjäger: Mehr als 50 Treffer markierte er dort in 20 Spielen.

Eine Rückkehr zu Real galt vor wenigen Tagen noch als wahrscheinlich. Mehrere spanische Medien berichteten Ende Dezember, Ronaldo jr. werde künftig wieder in der Jugendabteilung des Champions-League-Gewinners ausgebildet. Dies hat sich nun zerschlagen.

WIE GEHT ES WEITER?: Während es noch unklar ist, wann genau Ronaldo jr. für seine neue Mannschaft spielen wird, wird sein sein Vater voraussichtlich am 19. Januar in einem Freundschaftsspiel gegen Paris Saint-Germain erstmals in seiner neuen Heimat auflaufen.