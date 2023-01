Cristiano Ronaldo stellt sein Privatleben eher selten in den Vordergrund. Wie viele Kinder hat der portugiesische Superstar eigentlich?

Cristiano Ronaldo gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er hat in seiner langen Karriere bereits diverse Rekorde gebrochen. Der Portugiese ist aber auch ein Familienmensch. Seit sieben Jahren ist er mit dem argentinisch-spanischen Model Georgina Rodriguez liiert.

Cristiano Ronaldo zeigt sich oft auch mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit, Bilder von seinen Kindern gibt es in den sozialen Netzwerken allerdings nicht allzu häufig. Trotzdem wird vielen Fans bereits aufgefallen sein, dass der Spieler von Al-Nassr mehrere Kinder hat. Wie viele sind es aber denn genau?

Wie viele Kinder hat Cristiano Ronaldo?

Sein ältestes Kind heißt Cristiano Ronaldo junior und kam 2010 auf die Welt. Über die Identität der Mutter ist nichts bekannt. Hartnäckige Gerüchte halten sich allerdings, dass es sich bei der biologischen Mutter um eine Kellnerin aus den USA handelt, die der Fußballer in einem Restaurant in New York City traf, als er noch in Diensten von Manchester United stand.

Der portugiesische Superstar selbst hat dieses Gerücht nie bestätigt. Im Juni 2017 wurden die beiden Zwillinge Mateo und Eva geboren. Diese beiden Kinder wurden von einer Leihmutter ausgetragen, wie die Geburtsurkunde bestätigte, die ihren Weg in die Presse fand.

Schon im November 2017 kam schließlich das vierte Kind Alana Martina auf die Welt. Bei der Mutter handelt es sich jetzt um Georgina Rodriguez. Diese stand bereits an der Seite des Fußballers, als die Zwillinge Mateo und Eva im selben Jahr von einer Leihmutter geboren wurden.

Im April 2022 kam es dann zu einem schweren Schicksalsschlag für Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass das Model wieder schwanger ist, und dieses Mal mit Zwillingen. Im April starb der Sohn der beiden aber bei der Geburt und nur das Mädchen überlebte.

Marca

Cristiano Ronaldo: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Die Liste der ehemaligen Freundinnen und angeblichen Affären von Cristiano Ronaldo ist lang, auch wenn viele der Namen, wie beispielsweise Kim Kardashian möglicherweise nur der Fantasie der Medien entsprangen.

Seine längste Beziehung hatte der Superstar mit dem russischen Model Irina Shayk. Diese dauerte rund fünf Jahre. Mittlerweile ist der Fußballer aus Portugal aber wie oben schon erwähnt seit 2016 fest mit Georgina Rodriguez liiert.

Das Model, das mittlerweile auch eine eigene Netflix-Serie namens "Soy Georgina" hat, wurde in Buenos Aires geboren. Ein Jahr nach der Geburt zog die Familie allerdings schon wieder zurück nach Spanien.

Sie lebte zeitweise in England und arbeitete nach ihrer Rückkehr nach Spanien schließlich als Verkäuferin bei Gucci in Madrid. Dabei lernte sie schließlich auch Cristiano Ronaldo kennen.

Ist Cristiano Ronaldo verheiratet?

Im Gegensatz zu seinem ewigen Konkurrenten Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo nicht verheiratet. Immer wieder tauchen zwar Gerüchte auf über einen vermeintlichen Antrag und auch Georgina Rodriguez hat in ihrer Netflix-Serie bestätigt, dass sie sich eine Hochzeit wünscht, bisher ist allerdings noch nichts passiert.