Cristiano Ronaldo sendet Video-Botschaft an Abdelhak Nouri

Im Juli 2017 erlitt Ajax-Talent Abdelhak Nouri einen Herzstillstand. Juve-Star Cristiano Ronaldo sendete vor dem UCL-Duell eine Video-Botschaft.

Cristiano Ronaldo von hat vor dem Duell in der gegen am Mittwoch ( 21 Uhr auf DAZN ) eine Videobotschaft an Abdelhak Nouri gesendet.

Der 22-Jährige, der am 2. April seinen Geburtstag gefeiert hat, erlitt am 8. Juli 2017 in Österreich während eines Testspiels gegen den -Klub einen Herzstillstand.

Nouri trug schwere Hirnschäden davon und wird lebenslang ein Pflegefall bleiben, womit seine Karriere als Fußballer beendet ist.