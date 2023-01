Cristiano Ronaldo: Saudischer Journalist macht sich über CR7 lustig

Ronaldo blieb auch in seinem zweiten Pflichtspiel für Al-Nassr ohne Tor. Ein saudischer Journalist regte sich über seine Leistung auf.

WAS IST PASSIERT? Der saudische Journalist Ibrahim Al-Faryan hat sich nach der 1:3-Niederlage von Al-Nassr im Super-Cup-Halbfinale gegen Al-Ittihad über Superstar Cristiano Ronaldo lustig gemacht und dessen Leistung kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? In einem auf TikTok veröffentlichten Video sieht man Al-Faryan, wie er sich wütend über CR7 auslässt: "Er hat kein Tor gemacht. Ihr (andere Fans, d. Red.) habt uns genervt. Ihr sagtet, er würde vier Tore erzielen und so jubeln: 'Siu!'"

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Entgegen Gerüchten auf Social Media ist Al-Faryan nicht einer der Besitzer von Al-Nassr, sondern ein Journalist, der über das Nationalteam Saudi-Arabiens und die heimische Liga berichtet.

Ronaldo hatte bei der Niederlage gegen Al-Ittihad neben einer enttäuschenden Leistung auch eine große Torchance vergeben. Dafür hatte auch Al-Nassr-Trainer Rudi Garcia den 37-jährigen Portugiesen kritisiert, dem in seinen ersten beiden Pflichtspielen für den neuen Klub noch kein Treffer gelang.

WIE GEHT ES WEITER? Die nächste Chance auf sein erstes Tor für Al-Nassr in einem Pflichtspiel hat Ronaldo am kommenden Freitag (3. Februar). Dann trifft man in der Liga auf Al-Fateh.