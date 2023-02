Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien: Mitspieler von Al-Nassr verteidigt luxuriösen Lebensstil von CR7

CR7-Missgunst bei Al-Nassr? Ein Mitspieler dementiert und behauptet, auch andere Mannschaftskameraden könnten so luxuriös leben wie der Portugiese.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo und seine Familie wohnen seit dem Wechsel des Superstars zu Al-Nassr vor wenigen Wochen im opulenten Kingdom Tower von Riad. Gerüchte, Ronaldos Wohnsituation riefe Neid bei einigen Mannschaftskameraden hervor, hat Mitspieler Jaloliddin Masharipov im Express dementiert.

WAS WURDE GESAGT? Masharipov erklärte: "Cristiano wohnt derzeit in einem der besten Hotels und wird wahrscheinlich bald in eine der besten Villen umziehen. Die gleiche Möglichkeit wurde aber auch anderen Spielern der Mannschaft geboten. Der eine zieht es vor, in einem Hotel zu wohnen, der andere in einem der Häuser rund um das Stadion. Der Verein schafft die notwendigen Bedingungen für alle seine Spieler."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beim 2:2 gegen Al-Fateh in der Vorwoche erzielte Ronaldo seinen ersten Pflichtspieltreffer im dritten Einsatz für seinen neuen Verein. Es war aber nicht sein Premierentor in Saudi-Arabien. Der 38 Jahre alte Stürmer markierte für eine All-Star-Elf in einem Freundschaftsspiel im Januar gegen PSG zwei Treffer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? CR7, Masharipov und Al-Nassr treten am Donnerstag (9. Februar) in der Saudi Pro League bei Al-Wehda an.