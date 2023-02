Cristiano Ronaldo rettet Al-Nassr: Tordebüt in der Nachspielzeit

Cristiano Ronaldo ist sein Tordebüt für Al-Nassr gelungen. Den Treffer erzielte CR7 wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff.

WAS IST PASSIERT? Drittes Pflichtspiel, erstes Tor: Der Knoten ist beim früheren Weltfußballer Cristiano Ronaldo für den saudi-arabischen Topklub Al-Nassr geplatzt. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff erzielte der 37 Jahre alte Portugiese am Freitag gegen Al-Fateh per Foulelfmeter (90.+3) den Ausgleich zum 2:2 (1:1) und sicherte dem Titelanwärter noch einen Punkt. Damit verteidigte Al-Nassr die Tabellenführung erfolgreich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bis dato lief es für Ronaldo mit Al Nassr noch nicht so gut. Im Saudi Super Cup verpasste man in der vergangenen Woche einen Titel (1:3 gegen den FC Ittihad). Nun also konnte CR7 seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für Al Nassr erzielen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seinem geräuschvollen Abschied von Manchester United hatte Ronaldo bis 2025 in Saudi-Arabien angeheuert und kassiert in diesem Zeitraum angeblich rund 500 Millionen Euro Gehalt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? Ja, er kassiert dort richtig ab

Ja, er wird viele Tore schießen

Nein, die Liga ist uninteressant

Nein, das schadet seinem Ruf 8290 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? 35% Ja, er kassiert dort richtig ab

5% Ja, er wird viele Tore schießen

25% Nein, die Liga ist uninteressant

35% Nein, das schadet seinem Ruf 8290 Stimmen