Cristiano Ronaldo kündigt Rückkehr in den Kader von Manchester United an

Cristiano Ronaldo kehrt zurück - in den Kader von Manchester United. Der Portugiese feiert am Sonntag seinen Saisoneinstand.

Mit dem Kommentar "Am Sonntag spielt der König" auf Instagram hat Cristiano Ronaldo seine Rückkehr zur Mannschaft von Manchester United angekündigt. Die Red Devils treffen am Sonntag in einem Freundschaftsspiel auf Rayo Vallecano.

Ronaldo wurde in diesem Sommer immer wieder mit einem Wechsel aus Manchester in Verbindung gebracht, da er wohl zu einem Verein wechseln will, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt.

Er liebäugelt nach neuesten Meldungen offenbar mit einer Rückkehr zu Sporting, das berichtete The Athletic. Dem Bericht zufolge arbeitet CR7-Berater Jorge Mendes daran, einen neuen Verein für den Superstar zu finden und hat nun Gespräche mit dem Lissabonner Topklub aufgenommen.

Bisher war der 37-Jährige während der gesamten Saisonvorbereitung nicht bei seiner aktuellen Mannschaft, da der Klub ihn offiziell wegen eines familiären Problems freigestellt hatte.

Anfang der Woche besuchte Ronaldo zusammen mit seinem Agenten Jorge Mendes das Trainingsgelände von United, um mit dem Klub über seine Zukunft zu sprechen.

United-Coach Erik ten Hag betonte zuletzt immer wieder, Ronaldo in diesem Sommer nicht abgeben zu wollen, da er weiter auf den Portugiesen setze.

Beim Testspiel am Samstag gegen Atletico Madrid wird CR7 noch nicht im Aufgebot der Red Devils stehen, dafür sind die Neuzugänge Lisandro Martinez, Christian Eriksen und Tyrell Malacia mit dabei, die mit dem Team nach Oslo reisen werden.

Am Sonntag findet dann das Testspiel gegen Vallecano im Old Trafford statt, bei dem Ronaldo wieder im Aufgebot Uniteds stehen will.