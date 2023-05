"Cris, wer sind all diese Leute?" - Ex-Mitspieler geschockt von Cristianos Ronaldos unfassbarer Professionalität

CR7 versammelte früh in seiner Laufbahn Experten um sich, die halfen, ihn an die Spitze zu bringen. Rio Ferdinand war beeindruckt.

Cristiano Ronaldos Professionalität und seine Trainingsmoral sind mittlerweile schon fast sprichwörtlich. Der portugiesische Nationalspieler setzte in frühen Jahren schon Maßstäbe, Bewohner seiner Heimatstadt Funchal wunderten sich zum Beispiel, als der junge CR7 mit Gewichten an den Füßen trainierte. Ronaldos Arbeitseifer und das ständige Streben nach Perfektion beeindruckten auch einstige Weggefährten schwer.

Zum Beispiel Rio Ferdinand. Er spielte von 2003 bis 2010 an der Seite Ronaldos bei Manchester United und erlebte dessen Aufstieg vom Ausnahmetalent zum Weltfußballer hautnah mit. Gemeinsam gewannen sie zahlreiche Titel und als Krönung 2008 in Moskau gegen den FC Chelsea die Champions League.

Rio Ferdinand über Cristiano Ronaldo: "Er ist einfach unfassbar"

Ferdinand steht noch heute unter dem Eindruck von Ronaldos Willen. Vor einigen Jahren erzählte der ehemalige englische Nationalspieler im Gespräch mit Box-Weltmeister Anthony Joshua, warum Ronaldo für ihn die absolute Nummer eins ist.

"Ronaldo ist einfach unfassbar", sagte Ferdinand. "Seine Gier, der Beste zu sein, kannte keine Grenzen. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ein Mann, der besessen davon war, an die Spitze zu kommen. Er tat alles, um das zu erreichen."

Weiter beschrieb er den heute 38-Jährigen: "Er war mutig, Risiken einzugehen. Er kam in ein anderes Land und er blieb der Mensch, der er war."

Ferdinand erzählte auch eine Anekdote, die schildert, wie Ronaldo auch außerhalb von Trainingsgelände und Stadion ein Pionier war, wenn es darum ging, sich fit zu halten: "Ich bin einmal zu ihm nach Hause gekommen, und da saßen sechs oder sieben Leute im Eingangsbereich. Ich fragte ihn: 'Cris, wer sind denn all diese Leute?' Er meinte nur: 'Das sind mein persönlicher Masseur, mein Ernährungsberater, mein Arzt, mein Physiotherapeut und mein Koch.'"

"Ein Visionär": Cristiano Ronaldo beeindruckte Rio Ferdinand

Was heute in großen Vereinen und auch bei vielen Spielern Gang und Gäbe ist, war in den 2000ern noch ziemliches Neuland. "Er hatte alle diese Leute um sich, niemand anders hatte das. Er war in dieser Hinsicht ein Visionär", so Ferdinand.

Getty Images

Der Biss und die Detailversessenheit zahlten sich aus. Ronaldo war bei seinem Wechsel von ManUnited zu Real Madrid der teuerste Fußballer der Geschichte. Er gewann fünfmal den Ballon d’Or und knackte unzählige Rekorde. Fünfmal holte er insgesamt die Königsklasse und sein Ehrgeiz ebbte auch mit zunehmendem Alter und dem Abschied aus Madrid 2018 nicht ab.

Ferdinand erinnerte sich: "Einmal hat er mir ein Bild geschickt, als er Tiefsee-Erholung im Meer machte. Dafür war er zwei Stunden lang gefahren, als er in Turin bei Juventus war. Andere Menschen verbringen ihre Zeit zuhause oder gehen essen. Er aber sucht ständig nach dem gewissen Extra."

Ronaldos Arbeitseifer, sein Ehrgeiz und der verantwortungsvolle Umgang führen dazu, dass er auch mit 38 Jahren noch Maßstäbe setzt. Vor wenigen Monaten vollzog er seinen Wechsel für ein Rekordgehalt zu Al-Nassr und hat in Saudi-Arabien bisher in 15 Spielen 12 Tore erzielt.