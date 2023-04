Champions League, Rekordtorjäger: Die ewige Torjägerliste der Königsklasse

Wer hat in der ewigen Torjägerliste der Champions League die Nase vorn? Hier gibt es die Antwort.

Die Champions League ist der prestigeträchtigste Klubwettbewerb Europas. Hier werden Heldengeschichten geschrieben, und es ist traditionell die Bühne für die besten Torjäger.

In den 1990er und 2000er Jahren zum Beispiel waren es Angreifer wie Raúl, Andriy Shevchenko und Ruud van Nistelrooy die der Königsklasse mit Treffern am Fließband ihren Stempel aufdrückten. Es folgten die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die Zahlen auflegten, von denen man vorher nicht einmal zu träumen gewagt hatte.

GOAL wirft einen Blick auf die erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs, der seit 1955 ausgetragen wird und einst als Europapokal der Landesmeister bekannt wurde.

Wer ist der beste Torschütze in der Geschichte der Champions League?

An der folgenden Tabelle ist unschwer abzulesen, dass kein Spieler in der Geschichte der Champions League mehr Tore erzielt hat als der heutige Al-Nassr-Kapitän Cristiano Ronaldo. Sein ärgster Verfolger ist Lionel Messi (PSG).

Mit gehörigem Abstand folgt der ehemalige Bayern- und BVB-Stürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona. Karim Benzema (Real Madrid) und Raúl komplettieren die Top Fünf. Es reihen sich weitere namhafte Goalgetter wie Ruud van Nistelrooy, Thomas Müller vom FC Bayern und Thierry Henry ein.

Die besten Torschützen der Champions League

Platz Spieler Tore Appearances 1 Cristiano Ronaldo 140 183 2 Lionel Messi 129 162 3 Robert Lewandowski 91 111 4 Karim Benzema 90 150 5 Raul 71 142 6 Ruud van Nistelrooy 56 73 7 Thomas Müller 53 139 8 Thierry Henry 50 112 9 Alfredo Dí Stefano 49 58 10 Andriy Shevchenko 48 100 10 Zlatan Ibrahimovic 48 124 12 Eusebio 46 65 12 Filippo Inzaghi 46 81 14 Mohamed Salah 44 79 14 Didier Drogba 44 92 16 Neymar 43 81 17 Alessandro Del Piero 42 89 18 Sergio Agüero 41 79 19 Kylian Mbappé 40 60 20 Ferenc Puskas 36 41 21 Erling Haaland 34 25



*Stand vom 15. März 2023

**Die Liste berücksichtigt Daten von 1955 bis heute

***Die fett gedruckten Spieler sind noch aktiv

The composition of the all-time goalscorers list is mostly made up of players who are playing or played in the modern Champions League era (i.e. 1992 onwards) which has added more continental games to the modern day calendar. Specifically, of the 20 players in the list above, 17 of them played from the mid 1990s on.

Getty Images

Spieler, die in der modernen Champions-League-Ära (also seit 1992) aufliefen, dominieren das Ranking. Von den 20 Spielern in der obigen Liste spielten 17 ab Mitte der 1990er Jahre. Das liegt auch daran, dass seitdem mehr Partien in der Königsklasse absolviert werden.

Zwei große Namen aus der Europapokal-Zeit schaffen es trotzdem in die Top Ten: Der ehemalige Real-Madrid-Star Alfredo Dí Stefano und Benfica-Ikone Eusebio.

Ferenc Puskas, der in den 1950er und 1960er Jahren für Real spielte, steht in den Top 20. Dort war auch Gerd Müller zu finden, ehe er von Liverpools Mohamed Salah verdrängt wurde. Bayerns „Bomber der Nation“ weist mit 0,95 Treffern pro Spiel aber weiter die mit Abstand beste Torquote der Königsklasse auf.