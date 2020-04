Ex-Real-Keeper Jerzy Dudek: "Cristiano Ronaldo ist arrogant"

Der frühere Keeper von Real Madrid bezeichnet Superstar Cristiano Ronaldo als "arrogant", findet aber auch lobende Worte für den Portugiesen.

Der frühere Keeper von , Jerzy Dudek, bezeichnet seinen einstigen Mitspieler Cristiano Ronaldo in seiner Autobiographie "A Big Pole in Our Gole" als "arrogant", schwärmt allerdings gleichzeitig vom portugiesischen Superstar.

"Cristiano Ronaldo ist arrogant, aber hinter den Kulissen ist er ein normaler Typ", schrieb der Pole über den 35-Jährigen.

Es gehe darum, wie die Leute ihn wahrnehmen. "Er ist egozentrisch, ähnlich wie Raul, aber unfassbar ehrgeizig und ein Gewinner", führte der 47-jährige Dudek aus: "Beide würden es bevorzugen, wenn ihr Team dank ihrer Tore mit 2:1 gewinnt, als ein 5:0 und Tore anderer Spieler."

Dudek teilte gegen Messi aus

Dudek spielte zwischen 2007 und 2011 als Ersatzmann von Iker Casillas bei den Königlichen.

In seiner Autobiographie teilte er zudem gegen Barca-Star und Ronaldo-Rivale Lionel Messi aus und bezeichnete den Argentinier als "Provokateur".