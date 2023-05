Cristiano Ronaldo posiert mit 105.000-Euro-Uhr - samt Siu-Jubel

Jacob & Co hat eine Luxusuhr mit Cristiano Ronaldos typischem Jubel gestaltet. Der Superstar präsentierte das Modell höchstpersönlich.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat im Rahmen der Eröffnung eines neuen Geschäfts der Uhrenmarke Jacob & Co in Riad, Saudi-Arabien, mit einer neuen Luxusuhr posiert. Der Stürmer von Al-Nassr präsentierte das für ihn entworfene Modell "Heart of CR7 Baguette".

Der Daily Mail zufolge ist die grüne Uhr mit 26 weißen Diamanten besetzt und hat einen Wert von umgerechnet 105.000 Euro. Außerdem ist auf der Rückseite sein Markenzeichen, der Siu"-Jubel, abgebildet. Sie ist eine von vier Uhren in seiner Sammlung - die teuerste hat einen Wert von 135.000 Euro.

DAS BILD ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? CR7 ist Markenbotschafter von Jacob & Co. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien stattete ihn der Uhrenhersteller bereits Ende Januar mit einem besonderen Chronometer aus der Kollektion "Caviar Flying Tourbillon" aus. Sie war in grün gehalten, der Farbe der saudi-arabischen Nationalflagge. Das Gehäuse der Uhr besteht aus 18 Karat Weißgold und ist mit 388 grünen Tsavorit-Edelsteinen besetzt. Diese Edelsteine gelten als deutlich seltener als Smaragde. Jene Uhr hatte sogar einen Wert von mehr als 700.000 Euro.

WIE GEHT ES WEITER? Als Nächstes steht für Ronaldo und Al-Nassr das Spiel am Dienstagabend in der Saudi Pro League gegen Al Ta'ee auf dem Programm. Patzer darf sich der Tabellenzweite Al-Nassr dabei nicht mehr erlauben: Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Al Ittihad fünf Punkte.