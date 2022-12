Cristiano Ronaldo will wohl Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen

Wer mit dem Rücktritt Cristiano Ronaldos aus Portugals Nationalelf gerechnet hat, der wird offenbar enttäuscht.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo will seine Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft fortsetzen. Das berichtet die portugiesische Boulevardzeitung Correio de Manhã unter Berufung auf eigene Informationen.

WAS WURDE GESAGT? Laut des Berichts wolle der 37 Jahre alte Stürmer bis zur Europameisterschaft in Deutschland 2024 weiter für Portugal auf Torejagd gehen. Dies sei unabhängig davon, wer die Auswahl künftig betreut. Es gilt als wahrscheinlich, dass Fernando Santos abgelöst wird, als möglicher Nachfolger wird bereits Roma-Coach José Mourinho gehandelt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Portugal und Kapitän Ronaldo waren im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar an Marokko gescheitert. CR7 hatte dabei im Laufe des Turniers seinen Stammplatz im Sturm verloren. In einem Instagram-Post schrieb der mehrfache Weltfußballer anschließend, mit dem WM-Aus sei sein "größter und ehrgeizigster" Traum geplatzt.

Getty

Während dies eine Fortsetzung der Nationalmannschaftslaufbahn bis zur WM 2026 also ausschließt, vermied es Ronaldo, ein klares Statement zu seiner kurz- und mittelfristigen Zukunft abzugeben.

WIE GEHT ES WEITER? Nicht nur auf Ebene der Nationalelf ist Ronaldos Zukunft ungewiss. Nach seinem Aus bei Manchester United ist der Offensivspieler aktuell vereinslos. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Ronaldo zum Saudi-Klub Al-Nassr wechselt. Ronaldos Klubwahl sowie die Personalie des portugiesischen Nationaltrainers dürften dann eine Tendenz liefern, in welche Richtung es für den Routinier geht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo debütierte 2003 im Dress der Nationalmannschaft und absolvierte seitdem 196 Länderspiele. Dabei gelangen ihm 118 Treffer. Bei der jüngsten WM lief er in fünf Partien auf und erzielte ein Tor.