Cristiano Ronaldo möchte Manchester United im Winter unbedingt verlassen. Doch die Arbeitgeber-Suche gestaltet sich schwierig.

Auf der Suche nach einem neuen Verein, zu dem Cristiano Ronaldo im Winter wechseln könnte, hat sich der Portugiese die nächste Absage eingehandelt - diesmal von der SSC Neapel. Im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Süditaliener gegen die Glasgow Rangers (3:0) schob Napoli-Sportdirektor Cristiano Giuntoli den CR7-Gerüchten gegenüber DAZN einen Riegel vor.

"Wir werden im Januar keinen Spieler verpflichten. Wir müssen an dieser Mannschaft nichts ändern. Uns geht es gut und wir planen mit keinen Neuverpflichtungen mehr", lautete die Ansage von Giuntoli.

Auch Sporting Lissabon sagte Cristiano Ronaldo ab

Der Erfolg gibt ihm recht. Mit neun Siegen und zwei Unentschieden ist Neapel in der italienischen Serie A noch ungeschlagen, in Gruppe A der laufenden Champions League-Saison gewann Napoli jedes der fünf bisherigen Spiele. Besonders beeindruckend: Gegen Liverpool, Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers erzielten die Italiener 20 Tore und kassierten im Gegenzug nur vier Gegentreffer.

Aus sportlicher Sicht wäre Neapel für Cristiano Ronaldo also eine Verbesserung, dem langsam die Alternativen ausgehen. Obwohl der Portugiese gegen Sheriff Tiraspol nach seiner Suspendierung wieder im Kader von Manchester United steht, will er die Red Devils im Winter unbedingt verlassen. Erst am Dienstag zog sich Ronaldos Ex-Klub Sporting Lissabon im Werben um CR7 zurück - das Gehalt des 37-Jährigen sei laut Trainer Rúben Amorim nicht zu stemmen.