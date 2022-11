Cristiano Ronaldo: David Beckham will CR7 angeblich zu Inter Miami holen

Cristiano Ronaldo könnte Manchester United schon im Januar verlassen. Heuert der Superstar bei Inter Miami an?

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo könnte seine Karriere ab dem kommenden Jahr offenbar bei Inter Miami in der MLS fortsetzen. Wie die Sun berichtet, hat Miami-Besitzer und Manchester-United-Legende David Beckham Gespräche mit Ronaldos Beratern begonnen und dabei die Rückmeldung erhalten, dass der 37-jährige Portugiese offen für einen Wechsel in die USA wäre.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte in der laufenden Saison bereits häufiger Probleme mit Manchester Uniteds neuem Trainer Erik ten Hag, der ihn nur sehr selten von Anfang an spielen lässt. Vor einigen Tagen hatte der fünfmalige Weltfußballer seinem Unmut in einem viel beachteten Interview Luft gemacht, spätestens seit jenen Aussagen gilt ein Abschied Ronaldos bereits im Januar als sehr wahrscheinlich.

Beckham indes sieht laut Sun in der Verpflichtung von PSG-Superstar Lionel Messi Miamis oberstes Ziel, würde aber zu einem Transfer Ronaldos keinesfalls Nein sagen. Auch die Tatsache, dass mit Phil Neville der Bruder von Ronaldos neuem Intimfeind Gary Neville derzeit Trainer in Miami ist, würde CR7 dem Bericht der Sun zufolge nicht abschrecken.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldos Vertrag bei United ist noch bis kommenden Sommer datiert. Spätestens dann wird er das Old Trafford verlassen, so viel scheint sicher. Ein Wechsel schon im Januar ist aber inzwischen auch sehr gut möglich, neben Miami sollen laut Sun mit Los Angeles Galaxy und Los Angeles FC vor allem auch zwei weitere Vereine aus der MLS Interesse anmelden. Ebenfalls als mögliche Option für Ronaldos Zukunft wird immer wieder auch sein Jugendklub Sporting aus Lissabon angeführt.

Bevor er eine Entscheidung über seine nächste Station trifft, spielt Ronaldo nun aber erst einmal die WM in Katar. Mit Portugal trifft er dort in Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ronaldo spielte von 2003 bis 2009 erstmals für United und avancierte in England zum Weltstar. Von 2009 bis 2018 spielte er für Real Madrid, ehe er nach drei Jahren bei Juventus Turin schließlich 2021 nach Manchester zurückkehrte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der ersten Saison nach seiner Rückkehr war Ronaldo noch meist gesetzt und kam wettbewerbsübergreifend auf 24 Tore in 39 Einsätzen. Unter ten Hag blieb ihm in der bisherigen Spielzeit in der Premier League aber meist nur die Joker-Rolle, lediglich in der Europa League durfte CR7 stets von Beginn an ran. In der englischen Liga steht er derzeit bei lediglich einem Tor in zehn Auftritten.