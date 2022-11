Manchester United reagiert auf explosives Ronaldo-Interview

Nach den deutlichen Aussagen von Cristiano Ronaldo hat nun Manchester United mit einer Pressemitteilung reagiert.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat auf Cristiano Ronaldos Rundumschlag-Interview in Form einer Pressemitteilung reagiert. Der Klub hält sich im Moment noch bedeckt, Medienberichten zufolge ist man mit der Situation jedoch äußerst unzufrieden.

WAS WURDE GESAGT? Auf der offiziellen Website des Vereins heißt es: "Manchester United nimmt die Medienberichterstattung über ein Interview von Cristiano Ronaldo zur Kenntnis. Der Klub wird seine Reaktion erst nach Feststellung der vollständigen Fakten überdenken. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und darauf, den Schwung, den Glauben und die Zusammengehörigkeit zwischen den Spielern, dem Manager, den Mitarbeitern und den Fans fortzusetzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? CR7 provozierte mit einem explosiven Interview den Bruch mit seinem Klub Manchester United. Dabei machte der Portugiese in der TV-Show "Piers Morgan Uncensored" deutlich, er fühle sich von den Verantwortlichen beim englischen Rekordmeister "betrogen", Trainer Erik ten Hag und die Bosse wollten ihn loswerden. "Ich respektierte ihn nicht, weil er mich nicht respektiert", unterstrich Ronaldo im Hinblick auf den niederländischen Coach.

Des Weiteren hob Ronaldo hervor, seit dem Abgang von Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2013 habe es beim englischen Rekordmeister "keine Entwicklung" gegeben und "der Fortschritt war gleich null".

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Spielzeit kommt der 37-Jährige auf 1051 Einsatzminuten, in denen er drei Tore erzielen konnte sowie zwei Assists verzeichnet. In der vergangenen Saison hingegen war Ronaldo der Top-Scorer der Red Devils. In 39 Partien schoss CR7 24 Tore.

