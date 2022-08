Droht Cristiano Ronaldo der Rauswurf bei Manchester United?

Dem Kapitel Manchester United und CR7 droht ein trauriges Ende. Der Klub will seinen Superstar nun angeblich rauswerfen.

Die Ehe zwischen Cristiano Ronaldo und Manchester United steht vor einer schmutzigen Scheidung. Wie Sky UK berichtet, will der englische Rekordmeister seinen Superstar nach den zuletzt gezeigten Leistungen rauswerfen.

Demnach sind die Verantwortlichen der Red Devils unzufrieden mit der Einstellung des 37-Jährigen. Besonders dessen Verhalten stößt den Entscheidern sauer auf. Sollte der Portugiese dieses nicht ändern, ziehe United eine Vertragsauflösung in Betracht, heißt es weiter.

Nach dem peinlichen 0:4 beim FC Brentford am Samstag hatte Ronaldo sich geweigert, sich bei den mitgereisten Fans zu bedanken. Als Assistenztrainer Steve McClaren ihn genau dazu aufgefordert hatte, gab es ein kurzes Wortgefecht zwischen beiden. Anschließend verschwand 'CR7' in den Katakomben und lief dabei auch an Trainer Erik ten Hag vorbei, beide würdigten sich keines Blickes.

Manchester United: Cristiano Ronaldo will weg

Ronaldo hatte schon vor Wochen bei den Verantwortlichen seine Absicht hinterlegt, den Klub verlassen zu wollen. Zunächst verweigerte ten Hag dies und plante fest mit Ronaldo, der anschließend nicht an der Asienreise des Klubs teilnahm - offiziell aus persönlichen Gründen. Zwar kehrte er danach zurück, doch weder beim verlorenen Saisonauftakt gegen Brighton noch in Brentford machte Ronaldo den Eindruck, als würde er noch für den Klub brennen.

Alternativen sind für Ronaldo allerdings rar. Zahlreiche Topklubs haben einer Verpflichtung des fünfmaligen Weltfußballers bereits eine Absage erteilt, zuletzt die beiden Mailänder Klubs Inter und AC. Ronaldo würde gerne bei einem Klub spielen, der in der Champions League am Start ist.