Nach Abschied von Cristiano Ronaldo: Manchester United will wohl Transfer von Memphis Depay vorantreiben

Das Kapitel Cristiano Ronaldo bei Manchester United ist beendet, der Klub schaut sich nach neuen Spielern um. Im Fokus: Memphis Depay.

WAS IST PASSIERT? Nach dem endgültigen Abschied von Cristiano Ronaldo sieht sich Manchester United nach neuen Spielern um und hat dabei ganz besonders Memphis Depay im Blick. Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Demnach habe United nur auf die Vertragsauflösung mit Ronaldo gewartet, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Und vor allem Depay sei dabei interessant, zumindest, wenn er den FC Barcelona ablösefrei verlassen darf.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem viel diskutierten Interview von Cristiano Ronaldo bei Piers Morgan hatte sich United zunächst mit einer Reaktion zurückgehalten, vor wenigen Tagen aber platzte die Bombe: Klub und Spieler trennen sich mit sofortiger Wirkung. Während Ronaldo derzeit bei seiner wahrscheinlich letzten WM weilt und mit Portugal in Katar den Titel gewinnen will, sortiert sich United auf dem Transfermarkt neu.

Laut Sport wollen die Red Devils zwei Stürmer und einen Mittelfeldspieler verpflichten, einer der Angreifer soll Depay sein. United-Coach Erik ten Hag gilt als großer Fan des 28-Jährigen, trotz seiner bislang enttäuschenden Saison. In Barcelona kam er auch aufgrund einiger Verletzungen nicht über sporadische Einsätze hinaus. Bei der WM zeigte der Niederländer nach seiner Einwechslung gegen den Senegal jedoch seine ganze Klasse und trug maßgeblich zum 2:0-Sieg der Elftal bei.

United spielt dabei in die Karten, dass Barça Depay aus finanziellen Gründen sehr gerne im Winter abgeben will und sogar auf eine Ablöse verzichten würde, wenn der Angreifer im Gegenzug sofort von der Gehaltsliste verschwindet. Allerdings will Depay selbst nicht unbedingt weg, sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis Sommer.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Depay kommt für Barcelona in der laufenden Saison erst auf drei Pflichtspieleinsätze und ein Tor. In der Vorsaison gehörte er noch zu den besten Torschützen des Klubs, hätte aufgrund des Transfers von Robert Lewandowski aber auch topfit wohl nur wenige Chancen auf regelmäßige Spielzeit gehabt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Für Depay wäre ein Wechsel nach Manchester auch eine Rückkehr. 2015 war er mit großen Vorschusslorbeeren und für 34 Millionen Euro von der PSV Eindhoven ins Old Trafford gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Erst nach seinem Abschied Richtung Lyon und dem Wechsel vom Flügel ins Sturmzentrum reifte er zu einem internationalen Topspieler.