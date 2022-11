Cristiano Ronaldo schießt gegen Nachwuchsspieler: "Nicht mehr dieselben wie in meiner Generation"

Cristiano Ronaldo nimmt sich nun auch die junge Spielergeneration zur Brust. Seiner Meinung nach fehlt die richtige Mentalität.

WAS IST PASSIERT? In seinem viel beachteten Interview in der TV-Sendung "Piers Morgan Uncensored", von der nun weitere Teile veröffentlicht wurden, nimmt sich Cristiano Ronaldo auch die jüngere Spielergeneration zur Brust und vermisst den Ehrgeiz, den großen Spielern nachzueifern. Außerdem werde es ihnen zu einfach gemacht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich glaube nicht, dass sie die erfahreneren oder die älteren Spieler nicht respektieren, aber sie leben in einer anderen Ära. Ich kann sagen, dass mein Kind, das zwölf Jahre alt ist, eine andere Mentalität hat als ich." Ihr Hunger sei anders: "Ich glaube, sie haben es leichter, alles ist einfach, sie leiden nicht - und es ist ihnen egal."

Er finde es "etwas merkwürdig, denn ich erinnere mich, als ich 18, 19, 20 war, da habe ich immer zu den besten Spielern wie van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane und Giggs aufgeschaut. Darum habe ich die Erfolge gehabt und die Langlebigkeit. Ich achte auf meinen Körper, meine Mentalität, meinen Kopf, denn ich sah diese Jungs und habe von ihnen gelernt." Bei seinen aktuellen Mitspielern sehe er diese Orientierung an ihm selbst nicht. "Es ist ihnen egal. Nicht allen, aber manchen. Mich überrascht es aber nicht, sie werden nicht diese Langlebigkeit in ihren Karrieren haben. Es ist unmöglich", sagte er.

Auch ein Rant auf Social Media durfte nicht fehlen. "Ich meine nicht nur ein paar Spieler bei Manchester United, sondern in allen Mannschaften in allen Ligen der Welt. Die Youngster sind nicht mehr dieselben wie in meiner Generation. Aber man kann ihnen keine Schuld daran geben, denn es ist Teil des Lebens und ihrer Generation, es sind die neue Technologien, die sie ablenken. Sie hören dir zu, aber das ist der Grund, warum wir zwei Ohren haben, weil es zu einem rein und zum anderen wieder raus geht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte zuletzt mit zahlreichen kontroversen Aussagen für Aufsehen gesorgt und dabei unter anderem gegen Manchester United, Trainer und Kritiker geschossen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass der 37-Jährige nun keine Zukunft mehr bei seinem Klub hat.

United selbst hält sich im Moment noch bedeckt, Medienberichten zufolge ist man mit der Situation jedoch äußerst unzufrieden. Im Raum soll dabei eine saftige Geldstrafe für den Portugiesen stehen. Einem Bericht der englischen Zeitung Metro zufolge soll er mindestens eine Million Pfund zahlen.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo weilt aktuell bei der portugiesischen Nationalmannschaft, die bei der am Sonntag beginnenden WM auf Ghana, Südkorea und Uruguay trifft.