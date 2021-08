Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester United: Bruno Fernandes reagiert überragend

Die spektakuläre Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester ist tatsächlich unter Dach und Fach. Bruno Fernandes freut das ganz besonders.

Cristiano Ronaldos portugiesischer Landsmann und Nationalmannschaftskollege Bruno Fernandes freut sich ganz besonders über die Rückkehr des 36-jährigen Angreifers zu Manchester United.

"Agent Bruno", schrieb Fernandes, der seit Anfang 2020 bei United spielt, bei Twitter und versah seinen Post mit einem lachenden Smiley. "Willkommen zuhause, Cristiano", fügte der 26-jährige Mittelfeldspieler an.

Außerdem postete Fernandes ein emotionales Bild mit einer Zeichnung, die ihn im United-Trikot von Ronaldo in seinem Kinderzimmer beim Schauen eines Spiels seines großen Vorbilds zeigt. "Hört nie auf, zu träumen", schrieb er dazu.

Cristiano Ronaldo zu Manchester United - Bruno Fernandes: "War schon immer ein Idol"

Im März 2020 hatte Fernandes bei Cronache Di Spogliatoio erklärt: "Wir schauen zu ihm (Ronaldo, d. Red.) auf, er war schon immer ein Idol für mich. Ich folge seinem Beispiel, er ist einer meiner Lieblingsspieler."

Am Donnerstag hatte sich herauskristallisiert, dass Ronaldo Juventus Turin nach drei Jahren verlassen wird. Am Freitag schien es dann zunächst auf einen Wechsel zu Uniteds Stadtrivale Manchester City hinauszulaufen, letztlich erhielten aber doch die Red Devils den Zuschlag. CR7 hatte bei Juve noch Vertrag bis 2022, nach Informationen von Goal und SPOX überweist United 15 Millionen Euro plus weitere acht Millionen Euro an Bonuszahlungen nach Turin.

Ronaldo war 2003 als 18-Jähriger von Sporting Lissabon nach Manchester gewechselt, reifte bei United zum Weltstar und blieb sechs Jahre bei den Engländern. Fernandes war im Januar 2020 ebenfalls von Sporting gekommen.