So groß, dass sich Georgina Rodríguez darin verlief! Cristiano Ronaldo vermietet seine Luxusvilla in Madrid

Wer Mieter des fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinners werden möchte, der hat jetzt die Chance dazu.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo (38) von Al-Nassr vermietet seine Luxusvilla in Madrid. Für 10.000 Euro pro Monat ist der 4.000-Quadratmeter-Palast im Nobelviertel 'La Finca', wo auch Real-Star Toni Kroos lebt, im Stadtteil Pozuelo de Alarcón zu haben. Das berichtet das Magazin Semana.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo kaufte die Villa 2010 kurz nach seinem 94-Millionen-Euro-Transfer von Manchester United zu Real Madrid. Das Haus lässt praktisch keine Wünsche offen und verfügt über sieben Schlafzimmer sowie neun Bäder. Dazu gesellen sich noch Indoor- und Outdoor-Swimmingpools, ein Fußballplatz und ein eigenes Fitnessstudio.

Die Villa wurde von Stararchitekt Joaquin Torres entworfen, Ronaldo ließ noch einige Änderungen vornehmen. So verpasste er dem Design einen persönlichen Anstrich, indem unter anderem die Türgriffe mit seinem CR7-Logo versehen ließ. Die Villa wird möbliert vermietet.

WAS WURDE GESAGT? Die Villa des Superstars erlangte unter anderem in der Netflix-Dokumentation 'I am Georgina' seiner Freundin Georgina Rodríguez Bekanntheit. Sie gestand, sich darin zunächst überhaupt nicht zurecht gefunden zu haben – weil sie so groß ist: "Als ich das erste Mal in Cristianos Haus war, da habe ich mich verlaufen. Ich wollte in die Küche gehen, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich hinmuss. Manchmal habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um in das Wohnzimmer zu gelangen und fand dann nicht mehr zurück. Es war so groß."

Sie habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu wissen, wo alle Räume sind.