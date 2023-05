Cristiano Ronaldos langjähriger Berater Jorge Mendes bricht sein Schweigen nach der Trennung von CR7

Überraschend trennten sich die geschäftlichen Wege von Jorge Mendes und Cristiano Ronaldo im vergangenen Jahr. Der Agent äußert sich dazu.

WAS IST PASSIERT? Jorge Mendes hat sich erstmals nach der Trennung von Cristiano Ronaldo zu dem Superstar von Al-Nassr geäußert. Dabei schlug der langjährige Berater des Stürmers versöhnliche Töne an.

WAS WURDE GESAGT? Mendes erklärte: "Unser persönliches Verhältnis bleibt eng. Wie ich diese Phase seines Lebens sehe? Nun, Cristiano wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Er ist ein besonderer Spieler und für mich ein besonderer Mensch." Alle Portugiesen sollten "stolz darauf sein, einen Spieler wie ihn zu haben", so der 57-Jährige.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mendes hatte Ronaldo nahezu während dessen gesamter Laufbahn betreut. Im vergangenen Herbst kam es dann zum abrupten Ende der Beziehung, weil sie unterschiedliche Auffassungen über die Zukunftsplanung des 38 Jahre alten Angreifers hatten.

So soll Ronaldo, der damals noch für Manchester United spielte, Mendes vorgeworfen haben, dass er ihn nicht beim FC Bayern oder bei Chelsea untergebracht hatte. Der Agent dagegen riet Ronaldo dringend von dessen Skandalinterview mit Piers Morgan ab. Jenes Interview führte zum Rauswurf bei United. Mendes soll es laut eines Berichts der L'Équipe eine "große Scheiße" genannt haben.

Ronaldos Freund Ricky Regufe übernahm anschließend die Rolle des Beraters und hatte auch maßgeblichen Anteil an Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr im Januar.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mendes orchestrierte die meisten Blockbustertransfers Ronaldos. 2003 lotste er den Teenager von Sporting CP zu ManUnited, damals kostete CR7 19 Millionen Euro Ablöse. 2009 wechselt der Stürmer für 94 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid, 2018 ging es für 117 Millionen Euro zu Juventus. 2021 brachte Mendes Ronaldo zurück zu den Red Devils, die nochmal 17 Millionen Euro Ablöse zahlten.