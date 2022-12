WM 2022 - Cristiano Ronaldo von Portugals Nationaltrainer Fernando Santos gerügt: "Hat mir überhaupt nicht gefallen"

Cristiano Ronaldos Abgang vom Freitag ist immer noch Thema bei den Portugiesen. Trainer Fernandos Santos äußerte sich deutlich.

WAS IST PASSIERT? Das Verhalten von Cristiano Ronaldo bei dessen Auswechslung im WM-Vorrundenspiel zwischen Portugal und Südkorea (1:2) hatte eine Nachspiel. Weil der Kapitän den Platz nur widerwillig verlassen hatte, gab es anschließend ein klärendes Gespräch mit Trainer Fernando Santos. Dieser machte am Montag keinen Hehl daraus, dass ihm Ronaldos Verhalten nicht gefiel.

WAS WURDE GESAGT? Nachdem Santos CR7 unmittelbar nach dem Spiel noch in Schutz genommen hatte, sagte er nun: "Habe ich mir die Szene nochmal angeschaut? Ja. Und sie hat mir nicht gefallen. Sie hat mir überhaupt nicht gefallen! Von da an aber sind es Dinge, die man intern klärt. Wir haben das gelöst und jetzt denken wir an das Spiel morgen. Alle sind auf dieses Spiel fokussiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Santos hatte Ronaldo am Freitag in der 65. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Damit schien der mehrfache Weltfußballer nicht zufrieden zu sein. Er ging betont langsam vom Feld und in der Folge entwickelte sich der Konflikt mit Cho. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff sagte Santos noch: "Der Spieler aus Südkorea hat ihn beleidigt und ihm gesagt, dass er weggehen solle. Das war der Grund, aus dem er sauer war. Jeder konnte das sehen."

Nun ergänzte der 68-Jährige gefragt nach angeblichen Unmutsäußerungen seines Schützlings: "Ich wiederhole es: Auf dem Platz habe ich nichts gehört. Ich war zu weit entfernt. Also habe ich nur seinen Streit mit dem südkoreanischen Spieler mitbekommen. Sonst nichts."

WIE GEHT ES WEITER? Nachdem die Portugiesen ihre Vorrundengruppe H gewannen, treffen sie nun im Achtelfinale der WM auf die Schweiz. Das spiel steigt am Dienstag um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo, dessen spektakulärer Wechsel zu Al-Nassr fix sein soll, absolvierte bisher 194 Länderspiele für Portugal, dabei gelangen ihm 118 Treffer. Damit ist er der Rekordtorjäger auf Nationalmannschaftsebene. Bei dieser WM netzte der Angreifer einmal und schraubte seine Ausbeute bei WM-Endrunden auf acht Tore.

DIE BILDER ZUR NEWS: