Cristiano Ronaldo über mögliches Karriereende: "Vielleicht schon nächstes Jahr"

Cristiano Ronaldo prägt den Weltfußball seit Jahren. Der portugiesische Weltstar ist nicht sicher, wie lange er noch auf dem Platz stehen wird.

Superstar Cristiano Ronaldo von ist unschlüssig, wann er seine Karriere beenden wird. "Ich denke noch gar nicht darüber nach. Vielleicht höre ich schon nächstes Jahr auf, vielleicht spiele ich aber auch bis ich 40 oder gar 41 bin", sagte der 34-Jährige dem Sender TVI am Dienstag.

Der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner will weiter von Jahr zu Jahr blicken, um die Schuhe zum richtigen Zeitpunkt an den Nagel zu hängen. "Ich weiß es wirklich nicht. Ich will einfach das Hier und Jetzt genießen", sagte der Mann, der im vergangenen Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt war.

CR7 selbstbewusst: Kein Spieler hat mehr Rekorde, als ich

CR7 machte zeitgleich auch deutlich, dass seine Statistiken - unter anderem fünf Champions-League-Titel - einzigartig seien. "Gibt es irgendeinen Spieler, der mehr Rekorde aufweisen kann, als ich? Ich denke nicht", so Ronaldo in seiner gewohnt selbstbewussten Art.

In der vergangenen Saison lief der portugiesische Nationalspieler 43-mal für die Bianconeri auf. Dabei gelangen ihm 28 Treffer in allen Wettbewerben und gleichzeitig auch der Gewinn der italienischen Meisterschaft.

Im gleichen Interview kritisierte Ronaldo auch die hohen Transfersummen im Profigeschäft und verriet, dass das Jahr 2018 das schwierigste seiner Karriere gewesen sei.