Cristiano Ronaldo: Interesse des FC Chelsea offenbar erkaltet - massives Angebot aus Saudi-Arabien?

Cristiano Ronaldo sucht einen neuen Klub - der FC Chelsea wird es wohl nicht. Aus Saudi-Arabien kommt nun das ganz dicke Angebot.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat offenbar kein Interesse an einer Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. Laut der Sun sei das im Sommer noch konkrete Vorhaben, den Portugiesen an die Stamford Bridge zu locken, inzwischen abgeflacht. Eine finanziell reizvolle Alternative könnte sich hingegen in Saudi-Arabien auftun. Der Klub Al-Nassr bietet dem 37-Jährigen laut Mirror einen Zweijahresvertrag mit einem Volumen von 350 Millionen Euro.

WAS WURDE GESAGT? Die Sun zitiert eine Quelle, wonach Chelseas Interesse an Ronaldo "erkaltet" sei, der neue Besitzer Todd Boehly jedoch seine Meinung wieder ändern könne.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo ist derzeit vereinslos, nachdem sich Manchester United infolge seines viel beachteten Interviews mit Piers Morgan von dem Starstürmer getrennt hatte. Derzeit weilt der Portugiese bei der WM in Katar, wie es danach weitergeht, ist aktuell offen. Chelsea galt bereits im Sommer als großer Interessent, ein Transfer scheiterte aber dem Vernehmen nach am Veto des damaligen Trainers Thomas Tuchel. Die daraus resultierenden Differenzen sollen ein Grund gewesen sein, warum sich die Blues von ihrem deutschen Coach trennten.

Sollte Chelsea tatsächlich kein Interesse mehr zeigen, könnte die Spur erneut nach Saudi-Arabien führen. Der Klub Al-Hilal machte Ronaldo bereits im Sommer ein schwindelerregendes Angebot, nun soll Al-Nassr wiederum einen Versuch starten.

DIE TRANSFERHISTORIE: Nach neun Jahren bei Real Madrid und drei weiteren Spielzeiten bei Juventus Turin war Ronaldo 2021 nach Manchester zurückgekehrt. Nach einer starken Vorsaison mit 24 Toren in 38 Spielen gehörte er unter dem neuen Trainer Erik ten Hag in dieser Saison nicht immer zur Startelf. Bis zu seiner Vertragsauflösung kam er in dieser Saison auf 16 Einsätze, erzielte aber nur drei Treffer.