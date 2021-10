Cristiano Ronaldo knackt Instagram-Rekord von Lionel Messi

Cristiano Ronaldo knackt eine von Lionel Messi aufgestellte Bestmarke - zwar nicht auf sportlicher Ebene, aber dennoch erwähnenswert.

Cristiano Ronaldo hat erneut einen Rekord geknackt - und der Stürmer von Manchester United hat obendrein seinen ewigen Kontrahenten Lionel Messi vom Thron gestoßen.

Sportlicher Natur ist der Meilenstein allerdings nicht. Ronaldo und Freundin Georgina Rodriguez bekommen Zwillinge, was das Paar in einem gemeinsamen Beitrag bei Instagram mitteilte.

Seit der Bekanntgabe am vergangenen Donnerstag sammelte der Post mehr als 30 Millionen Likes. Eine Zahl, die auf der Social-Media-Plattform zuvor noch nie für einen einzelnen Beitrag von einem Sportler erreicht wurde.

Ronaldo führt Manchester United zum Sieg gegen Tottenham

Zuvor war ausgerechnet Ronaldos Widersacher Messi der Rekordhalter. Bei seinem Amtsantritt am 11. August bei Paris Saint-Germain hatte der Argentinier ein Foto mit seiner Familie gepostet und war mit 22 Millionen Likes an die Spitze geklettert.

Aber auch auf dem Platz stimmen wieder die Zahlen für Ronaldo. Am Samstag gewann er mit Manchester United mit 3:0 gegen Tottenham Hotspur in der Premier League. CR7 erzielte die Führung per traumhafter Volley-Direktabnahme.