"Sieht aus wie ein Krankenhaus" - Cristiano Ronaldo hat wegen seiner 33-Millionen-Luxusvilla Stress mit den Nachbarn

Der fünfmalige Ballon d'Or-Sieger lässt gerade eine hochmoderne Villa bauen. Seine künftigen Nachbarn sind wenig begeistert.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat wegen seiner Luxusvilla in der Nähe Lissabons offenbar Stress mit seinen Nachbarn. Das jedenfalls geht aus einem Bericht des Magazins Look hervor. Darin beschweren sich Leute, die neben dem neuen Haus des Starstürmers von Al-Nassr wohnen.

WAS WURDE GESAGT? Laut des Berichts mosert ein Anwohner wie folgt: "Sie bauen dieses Haus seit drei Jahren. Es ist so groß, dass es wie ein Krankenhaus aussieht. Meine Straße ist deswegen seit Monaten gesperrt, und mein Garten ist voller Staub. Und all das nur, damit Pharao Ronaldo sich seine Pyramide bauen kann."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo lässt seit geraumer Zeit an seiner Villa in Quinta da Marinha westlich der portugiesischen Hauptstadt bauen. Mit der Fertigstellung wird erst in mindestens zwölf Monaten gerechnet. Laut Medienberichten war für den Bau des imposanten Hauses zunächst ein Budget von etwa 11,5 Millionen Euro veranschlagt. Mittlerweile sollen die Kosten aber explodiert und auf 32,5 Millionen Euro angestiegen sein.

Der 38 Jahre alte Ronaldo wird sich vermutlich nach seiner aktiven Karriere in der Villa zur Ruhe setzen. In dem Haus wird es unter anderem einen gläsernen Swimming Pool mit unterirdischem Fußweg geben.

CR7 besitzt bereits weitere spektakuläre Immobilien. So gehört ihm eine Luxusvilla in Turin, wo er einst drei Jahre lang für Juventus auf Torejagd ging. In der Nähe von Madrid nennt Ronaldo einen 4.000-Quadratmeter-Palast im Nobelviertel 'La Finca' sein Eigen, und auf Madeira besitzt er ein siebenstöckiges Appartmenthaus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

