Cristiano Ronaldo: Ernährung, Training, Fitness - der Superstar von Manchester United im Check

Rekorde, Rekorde, Rekorde: So lässt sich Cristiano Ronaldos Karriere wohl gut zusammenfassen. Der Portugiese gehört zu den besten Fußballspielern aller Zeiten und ist auch heute noch ein elitärer Angreifer. GOAL wirft einen genauen Blick auf Ernährung und Training.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro kam am 5. Februar 1985 auf die Welt - mittlerweile ist der Portugiese von der Insel Madeira also schon 37. Das hält den Angreifer nicht davon ab, weiter aktiv auf Torejagd zu gehen - doch was ist sein Geheimnis?

Zaubertrank? Pakt mit dem Teufel? Schönheitsschlaf? Wie bleibt CR7 so fit? Statt im Alter stark an körperlicher Leistung nachzulassen, wie die allermeisten anderen Sportler:innen, scheint Cristiano Ronaldo nur noch reifer zu werden - wie ein guter Rotwein oder LeBron James!

Auch im hohen Alter ist Cristiano Ronaldo ein Stürmer, der fast jedem Verein weiterhelfen kann, aktuell geht der Portugiese für Manchester United auf Torejagd. GOAL wirft in diesem Artikel einen Blick auf Ernährung und persönlichen Fitnessplan.

Der Weltstar bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin: Cristiano Ronaldo auf der Jagd nach Titeln und Rekorden

Erfolge mit der Nationalmannschaft Einmal Europameisterschaft Einmal Nations League Erfolge mit Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin Siebenmal Meister (dreimal Premier League, zweimal LaLiga, zweimal Serie A)

Fünfmal Pokalsieger (einmal England, zweimal Spanien, zweimal Italien)

Fünfmal Champions League

Viermal Klub-Weltmeister Ballon d'Or Fünfmal FIFA-Weltfußballer des Jahres Fünfmal Torschützenkönig Premier League: Einmal

LaLiga: Dreimal

Serie A: Einmal Torschützenkönig Champions League Siebenmal Goldener Schuh Viermal

Die Ernährung von Cristiano Ronaldo: Das isst der Stürmer von Manchester United

Cristiano Ronaldo wirkt beizeiten nicht wie ein Mensch: Auch im vergleichsweise hohen Alter für einen Fußballspieler präsentiert sich CR7 mit Adonis-Körper und lässt Kopfballduelle in luftiger Höhe weiter erscheinen, als wären sie ein Kinderspiel.

Es ist nicht neu, aber bekommt in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung: Eine ausgewogene Ernährung von Spitzensportlern. Immer mehr Dokumentationen und Reportagen weisen auf, wie sinnvoll eine vernünftige Ernährung ist, im besten Fall vegetarisch oder vegan. Aber was kommt bei Cristiano Ronaldo auf den Tisch?

Drei Mahlzeiten sind nicht gut genug: So ernährt sich Cristiano Ronaldo!

Dass Cristiano Ronaldo seine Ernährung sehr ernst nimmt, dürfte klar sein - als Athlet kann man sich nicht erlauben, sich vier Pizzen und sieben Currywürste die Woche in den Mund zu schieben. Dabei geht Ronaldo aber noch einen Schritt weiter - er hat nämlich bemerkenswerte Essgewohnheiten!

Drei Mahlzeiten am Tag? Von wegen! Seit seiner Zeit bei Real Madrid nimmt Cristiano Ronaldo sechsmal am Tag kleine Mahlzeiten - also alle drei bis vier Stunden - zu sich. Der Grund: So bleibt der Portugiese laut eigener Aussage auf einem konstanten Energielevel.

Leibspeise Fisch: Das isst der Superstar von Manchester United

Dabei hilft ihm seit Jahren ein persönlicher Ernährungscoach, welcher mit Ronaldo seinen persönlichen Trainingsplan anpasst. Aber was genau kommt den jetzt bei CR7 auf den Tisch?

Ronaldos Leibspeise: Fisch! Barsch, Brasse, Schwertfisch und Kabeljau - für Proteine ist ordentlich gesorgt. Dass Ronaldo gerne Fisch mag, ist nicht wirklich verwunderlich, in Madeira gehört Fisch zu den wichtigsten Lebensmitteln.

Insgesamt fasst Ronaldo seine Ernährung so zusammen: "Ich ernähre mich proteinreich, mit vielen Kohlenhydraten aus Vollkorn, Obst und Gemüse und vermeide zuckerhaltige Lebensmittel." Genau wie bei Lionel Messi kommt also kein Zucker auf den Tisch - die Todsünde der Leistungssportler.

Vegetarier Ronaldo? Isst CR7 vegan? Cristiano Ronaldo und sein Fleischkonsum

Apropos ungesund: Wie sieht es beim Fleisch aus? Dass Ronaldo gerne Fisch ist, haben wir bereits geklärt, aber ernährt sich Ronaldo abgesehen davon fleischlos, also als Pescetarier?

Nein, auch Cristiano Ronaldo isst Fleisch - zum Beispiel im Restaurant. Dort bestellt er sich gerne mal ein Steak, wichtiger ist für ihn hier aber das Gemüse und der Salat: Der Sportler isst nämlich nie etwas Gefrorenes, sondern immer frische Produkte.

Vorbild Cristiano Ronaldo: So bewegt der Star von Manchester United Kinder und Mitspieler dazu, gesünder zu essen!

Ronaldo ist nicht nur ein Fußballspieler, sondern selbstverständlich auch ein Vorbild, gerade für die jüngere Generation: So besuchte Ende Januar eine Schulklasse die Anlage von Manchester United, inklusive Besuch in der Umkleidekabine und Küche.

Die Fragen an den anwesenden Koch Darren Hamilton waren (fast) alle nur über Cristiano Ronaldo und seine Ernährung. Logisch - wenn man mal so gut werden will wie einer der besten Spieler aller Zeiten, warum nicht seine Ernährung kopieren?

Salat für die Kids: So hilft Cristiano Ronaldos Ernährung Kindern und Eltern

Dabei kann das einen interessanten Effekt haben: Ronaldos Lieblingsessen bei United ist nämlich Salat mit Hähnchen. Und da Kinder und Salat meistens eine unproduktive Beziehung haben, könnte der portugiesische Superstar viel Einfluss darauf haben, was nun abends beim Familienessen auf den Tisch kommt - und Mama oder Papa müssen nicht mehr das Kind anflehen, doch bitte seinen Teller fertig zu essen.

Stress mit Solskjaer wegen guter Ernährung? Darum hat sich das Essen am Old Trafford verändert

Ronaldo inspiriert natürlich nicht nur die D-Jugend - gerade von seiner Selbstdisziplin kann man wohl in jedem Alter etwas lernen. Bestes Beispiel: Nach seiner Ankunft bei Manchester United stellten mehrere Mitspieler ihre Ernährung um, schließlich ist Cristiano Ronaldo ja das beste Ergebnis dafür, dass seine ausgewogene Ernährung funktioniert!

Lee Grant, Ersatztorwart bei den Red Devils, hatte das in einem Interview erzählt - was dem damaligen Trainer Ole Gunnar Solskjaer sauer aufstieß. Er empfand es nämlich als Vorwurf an die Ernährung im Verein, bevor Ronaldo in Manchester ankam - dass man sich aber das eine oder andere von Ronaldo abschauen kann, dem würde auch sein Ex-Trainer nicht widersprechen.

Cristiano Ronaldos unglaubliche Methoden: Darum schläft der Weltstar nicht wie jeder andere

Als Sportler steht man fast täglich auf dem Platz, um bessere Ergebnisse zu erzielen und an seinem Körper zu arbeiten. Wenn man ein Freak wie Cristiano Ronaldo ist, dann geht man auch neben dem Mannschaftstraining zum Workout, in die Sauna oder in die Kühlkammer - alles für den perfekten Körper.

Dabei nicht zu vernachlässigen: Der Schlaf! Regeneration ist das A und O, um als Sportler erfolgreich zu sein - wie will man sonst Bestleistungen abrufen, wenn man nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist? Auch hier gibt es bei Cristiano Ronaldo Außergewöhnliches zu berichten.

Sechsmal Schlafen - am Tag! So schläft Cristiano Ronaldo während der Saison

Acht Stunden Schlaf am Stück in der Nacht? Amateurhaft! Nein, CR7 hat seinen Schlafrhythmus auf ein ganz neues Level gehoben und schläft fünf- bis sechsmal am Tag für 90 Minuten! Schlafexperte Nick Littlehales arbeitet seit Ronaldos Zeit bei Real Madrid mit ihm zusammen - offensichtlich mit großem Erfolg. Dabei trifft das vor allem auf die Monate zu, in denen Ronaldo regelmäßig zum Einsatz kommt, im Urlaub schläft er auch "normal".

Der Sinn lässt sich ähnlich wie mit den sechs Mahlzeiten begründen: So ist Ronaldo dauerhaft ausgeruht und kann so rund um die Uhr sein Energielevel abrufen. Natürlich gibt es auch bei Matratze (10-Zentimeter-Latexschaummatratze) und Schlafposition (fötal) Tipps vom Experten. Ebenfalls wichtig: Spätestens eine Stunde vor dem Schlafengehen soll Ronaldo keinen Kontakt mehr mit technischen Geräten haben - aber das ist ja auch für uns Normalsterbliche empfohlen.

Das Training von Cristiano Ronaldo: So bleibt der Profi fit!

Schlaf und Ernährung sind zwar sehr wichtig - aber auch der gesündeste Mensch wird nicht ohne Weiteres zum Profisportler oder gar zum Weltstar. Natürlich gehört da noch hartes und regelmäßiges Training dazu, das von CR7 schauen wir uns nun genauer an.

Sprints und Gewichtheben: So hält sich Cristiano Ronaldo fit

Los geht sein Workout selbstverständlich mit dem Aufwärmen. Egal ob das Joggen zum Fitnessstudio oder die Viertelstunde auf Laufband oder dem Fahrradersatz - das Aufwärmen bringt den Körper nicht nur rechtzeitig auf Körpertemperatur, sondern verringert auch die Verletzungsgefahr im Anschluss.

Dann geht es erst richtig los: Wichtig bei Ronaldo ist ein gesunder Mix aus unterschiedlichen anspruchsvollen Übungen: Sprints und Gewichtheben und -drücken wechseln sich ab, da ein Wechsel zwischen Herz-Kreislauf-Übungen und Kraftübungen bestehen soll.

Die Psyche ist das Wichtigste: So hält sich Cristiano Ronaldo fit

Außerhalb des Fitnessstudios hält sich Ronaldo anderweitig fit: So läuft er bei United auf dem Trainingsplatz Drills mit hoher Intensität, um Spielsituationen möglichst echt nachzustellen. Wichtig dabei: Viele Sprints!

Dabei kommt es nicht nur auf die physische Stärke an: Auch das Mentale muss dabei mittrainiert werden, sagt Ronaldo. Nur so schafft man es, seinem Körper die Arbeit abzuverlangen. Ebenfalls wichtig: Eine Regelmäßigkeit in den Trainingsplan zu bekommen, damit es wie eine Gewohnheit wirkt.

