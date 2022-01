Cristiano Ronaldo wirkt manchmal fast wie ein Besessener, wenn es um seine Fitness geht. Aber das muss er auch sein, schließlich könnte er sonst wohl nicht seit rund 15 Jahren zu den besten Spielern der Welt zählen und auch mit 36 Jahren immer noch Woche für Woche Top-Leistung auf höchstem Niveau bringen.

Es ist bekannt, dass CR7 mehr als die meisten anderen Spieler für seinen Körper tut: Training, Regeneration, gesunde Ernährung, ja sogar beim Schlaf versucht er, das Maximum für sein Wohlbefinden herauszuholen.

GOAL beleuchtet letzteres Thema in diesem Artikel mal etwas genauer: Welche Schlaf-Methode wendet Ronaldo an? Wie oft und wie lange schläft er? In den nächsten Abschnitten erhaltet Ihr die Antworten.

Cristiano Ronaldo, Schlaf: Die Eckdaten zum Superstar

NAME Cristiano Ronaldo GEBURTSDATUM 5. Februar 1985 ALTER 36 Jahre NATIONALITÄT Portugal VEREIN Manchester United VERTRAG BIS 30. Juni 2023 LÄNDERSPIELE 184 (115 Tore)

Cristiano Ronaldo, Schlaf: Wie oft und wie lange schläft CR7?

Als junger Spieler nahm Ronaldo das Profi-Dasein außerhalb des Platzes noch nicht ganz so ernst. So verriet der frühere Manchester-United-Spieler Eric Djemba-Djemba, der 2003 zeitgleich mit dem Portugiesen zu den Red Devils wechselte und damals dessen bester Kumpel in der Mannschaft war, mal in einem Interview mit American Gambler: "Nach dem Training aßen wir immer bei Nando's (Fast-Food-Kette, d. Red.) in Manchester. Dank ihm entdeckte ich Nando's."

Dass sich Ronaldo mit Fast Food vollstopft oder sogar Teamkollegen dazu verleitet, ist mittlerweile längst undenkbar. Und das war es offenbar auch schon einige Jahre nach seinem Wechsel zu United. Denn Patrice Evra echauffierte sich einst im Spaß über eine Essenseinladung Ronaldos, nachdem er 2006 bei den Engländern unterschrieben hatte: "Er ist verrückt. Es gab nur Salat und Hähnchen", sagte Evra der Sun. "Wir haben gerade erst trainiert. Du hast mich zum Essen eingeladen und letztendlich hatten wir stattdessen nur ein weiteres Training", blaffte er den damals 21-Jährigen an. "Ich liebe Cristiano, aber ich werde nicht wieder zu ihm nach Hause gehen."

Ihr seht: Cristiano Ronaldo und gesunde Ernährung, das ist längst eine Obsession. Aber auch in einem anderen Bereich tut der fünfmalige Weltfußballer alles dafür, so lange wie möglich Bestleistung auf den Platz zaubern zu können.

Cristiano Ronaldo, Schlaf: Wie oft und wie lange schläft CR7?

So, nun kommen wir mal zum hauptsächlichen Thema dieses Artikels. Denn Cristiano Ronaldo hat eine ganz spezielle Schlaf-Methode, die der optimalen Regeneration förderlich sein soll.

Dafür arbeitet CR7 seit einigen Jahren mit Nick Littlehales zusammen. Der ist seines Zeichens Vorsitzender des britischen Schlafrates und ein ausgewiesener Schlaf-Experte. "Cristiano ist ein Perfektionist des Körpers. Für ihn ist es eine Obsession, an der Spitze zu stehen. Sobald er mich traf, fragte er mich, wie ich ihm helfen könne", wird Littlehales vom GQ Magazin zitiert.

Er riet Ronaldo, fortan nicht mehr einfach acht Stunden am Stück zu schlafen. Seine Alternative: CR7 solle über 24 Stunden verteilt "sechs neunzigminütigen Nickerchen" einlegen.

Was dahinter steckt: Littlehales zufolge entstehen durch längeren Schlaf unnatürliche Rhythmen. Die kurzen Schlaf-Einheiten helfen dabei, zwischen den Trainingseinheiten für eine bessere Erholung sorgen zu können. Zudem bewirken sie eine bessere Verdauung der sechs Mahlzeiten, die Ronaldo über den Tag verteilt zu sich nimmt.

Cristiano Ronaldo, Ernährung: Wie isst CR7?

Der Business Insider berichtete einst, dass Cristiano Ronaldo am Tag insgesamt sechs kleine Mahlzeiten zu sich nimmt. Der Abstand dazwischen beträgt jeweils drei bis vier Stunden, was für einen gleichmäßigen Stoffwechsel sorgen soll.

Zur ersten Mahlzeit, dem Frühstück, verriet der Chefkoch der portugiesischen Nationalmannschaft dem Business Insider, dass CR7 normalerweise Eier, Toast, Schinken und fettarmen Käse zu sich nimmt. Gerne trinkt er dazu einen Kaffee - und im weiteren Verlauf des Vormittags warten noch ein oder zwei Snack-Mahlzeiten, bei denen er Obst und Gemüse isst.

Zum Mittagessen gibt es dann für gewöhnlich einen Salat mit Hühnchen. An Spieltagen setzt der fünfmalige Weltfußballer aber auch auf Kohlenhydrate, isst dann mittags zum Beispiel Vollkorn-Nudeln mit Tomaten- oder Fleischsauce.

Nachmittags folgt ein erneuter Obst-Snack, ehe beim Abendessen weißes Fleisch, Reis, Bohnen und Gemüse aufgetischt werden. Auch Fisch ist auf Ronaldos Tisch beim Abendessen aber häufig zu finden.