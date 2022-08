Cristiano Ronaldo zum BVB? Berater will Borussia Dortmund wohl zu Angebot überreden

Landet Cristiano Ronaldo tatsächlich in der Bundesliga? Der BVB soll jedenfalls eine ernsthafte Option für CR7 sein.

Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo zieht offenbar einen Wechsel zu Borussia Dortmund in Erwägung. Das berichtet der amerikanische TV-Sender CBS Sports. Demnach sehen CR7 und sein Berater Jorge Mendes im BVB angeblich die letzte Chance für einen Wechsel in diesem Sommer.

Der 37-jährige Portugiese würde United trotz Vertrages bis 2023 bekanntlich gerne verlassen und nach Informationen von GOAL und SPOX wären die Red Devils mittlerweile auch durchaus bereit, Ronaldo ziehen zu lassen. Als potenzielle Transferziele gehandelte Klubs wie PSG, Chelsea oder der FC Bayern haben aber dem Vernehmen nach kein Interesse oder ohnehin bereits abgewunken.

BVB wohl eine Option: Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen

Dem Bericht von CBS Sports zufolge arbeitet Mendes derzeit daran, die Dortmunder Verantwortlichen zu einem Angebot an United zu überreden. Auch Ronaldo selbst könne sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen, allerdings zögere man beim BVB noch. Zuletzt hatte auch die AS von Kontakt zwischen dem portugiesischen Nationalspieler und Dortmund berichtet.

Schon den ganzen Sommer gibt es Gerüchte über einen möglichen Abgang von CR7 aus Manchester, der fatale Saisonstart samt 0:4-Niederlage in Brentford und wütendem Ronaldo-Abgang befeuerte die Spekulationen zusätzlich.

Der fünfmalige Weltfußballer war im Sommer 2021 von Juventus Turin zu United zurückgekehrt, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte. Vergangene Saison gelangen Ronaldo in 39 Pflichtspieleinsätzen 24 Tore.