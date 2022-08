Erik ten Hag ist wohl doch offen für einen CR7-Verkauf, zudem ist Matheus Cunha als möglicher Nachfolger im Visier.

Nach den schwachen Leistungen in den ersten Saisonspielen ist Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, nun doch bereit Cristiano Ronaldo abzugeben. Ein entsprechender Bericht der Times ist nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend.

Ten Hag will nach dem desaströsen Start seinen Kader nochmal spürbar verändern und ein Abschied des wechselwilligen Ronaldo könnte der Schlüssel dazu sein. Der 37-Jährige liebäugelt seit Wochen mit einem Abschied, nun hängt es von den United-Verantwortlichen ab, wie die Zukunft von CR7 aussieht. Zuletzt lehnten Inter Mailand und der AC Milan den Portugiesen angeblich ab.

Ex-Hertha-Star Matheus Cunha könnte nach Manchester wechseln

Einen möglichen Nachfolger gibt es auch: United zeigt Interesse am Ex-Herthaner Matheus Cunha von Atletico Madrid. Der brasilianische Nationalspieler erzielte in bisher 38 Spielen sieben Tore und lieferte sieben Vorlagen in der spanischen Hauptstadt.

Neben Cunha steht laut The Athletic auch noch Jamie Vardy im Fokus der Red Devils, Leicester City will den 35-Jährigen Stand jetzt aber offenbar nicht verkaufen.