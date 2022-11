Cristiano Ronaldo enthüllt persönlichen Brief von Queen Elizabeth II.

Im April musste Cristiano Ronaldo privat einen schweren Rückschlag verkraften. Sogar die britische Königsfamilie meldete sich bei ihm.

WAS IST PASSIERT? Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo hat verraten, dass er nach dem Tod seines Sohnes, der im April bei der Geburt von Zwillingskindern verstarb, Trost von der britischen Königsfamilie bekam.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe einen Brief von der Familie der Königin erhalten und das hat mich sehr überrascht", sagte der 37-Jährige im brisanten Interview mit TalkTV, das letztlich auch zu seiner Vertragsauflösung bei Manchester United führte.

Ronaldo dankte seiner Wahlheimat, die zuletzt um Queen Elizabeth II. trauerte, für das Mitgefühl: "Die Art und Weise, wie sie [die Briten] mich behandelt haben, mich und meine Familie in diesem schwierigen Moment, ich sollte es direkt in die Kamera sagen: 'Danke an die gesamte englische Gesellschaft, die mir in diesem Moment geholfen hat'."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez erwarteten im vergangenen April Zwillinge, doch nur die Tochter überlebte die Geburt. "Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", schrieb das Paar damals auf den sozialen Kanälen. "Wir sind am Boden zerstört und bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre."

Die Anteilnahme der Fußballwelt für Ronaldo war nach der Nachricht riesig. Beim Spiel Manchester Uniteds an der Anfield Road beim Rivalen FC Liverpool gab es beispielsweise in der siebten Spielminute unterstützenden Applaus für ihn. "Das hätte ich nie und nimmer erwartet. Niemals", sagte der fünfmalige Weltfußballer darauf angesprochen.

