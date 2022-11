Cristiano Ronaldo bestätigt Mega-Angebot über 350 Millionen Euro

Cristiano Ronaldo räumt mit den Gerüchten auf, dass es keine Angebote für ihn gebe. Einen höchst lukrativen Deal schlug er sogar aus.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo von Manchester United hat bestätigt, dass er im vergangenen Sommer ein horrendes Angebot aus Saudi-Arabien in Höhe von 350 Millionen Euro ausschlug.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist wahr, ja, es ist wahr", versicherte der Portugiese gegenüber TalkTV. "In dem Moment habe ich abgelehnt. Und ich war hier glücklich, um ehrlich zu sein, ich war motiviert, hier eine tolle Saison zu spielen. Aber was die Presse sagt, ist, dass mich niemand will, was völlig falsch ist!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hat bei den Red Devils unter dem neuen Trainer Erik ten Hag einen schweren Stand und wird bereits seit Monaten mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Zuletzt rechnete er schon mit dem Coach und den Klubverantwortlichen ab, auch sein ehemaliger Trainer Ralf Rangnick kam nicht gut weg.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Es scheint durchaus möglich, dass Ronaldo mit den getätigten Aussagen einen Abgang von United forcieren möchte. Der Klub hat noch nicht entschieden, wie auf die Aussagen des 37-Jährigen reagiert werden soll. "Manchester United nimmt die Medienberichterstattung über ein Interview von Cristiano Ronaldo zur Kenntnis. Der Klub wird seine Reaktion erst nach Feststellung der vollständigen Fakten überdenken. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte", hieß es zuletzt in einem Statement.