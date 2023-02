Cristiano Ronaldo will offenbar Ex-Juve-Gefährten zu Al-Nassr lotsen

Ronaldo hat Berichten zufolge einen seiner engsten Freunde aus seiner Zeit bei Juventus kontaktiert und ihn ermutigt, zu Al-Nassr zu kommen.

WAS IST PASSIERT? Berichten aus Italien zufolge ist Cristiano Ronaldo daran interessiert, dass der 32-jährige Juve-Torhüter Carlo Pinsoglio ihm in den Nahen Osten folgt. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport hat Ronaldo den Torhüter kontaktiert und ihn aufgefordert, nach Saudi-Arabien zu kommen, um regelmäßig Fußball zu spielen und "den Lebensstil zu genießen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo ist nun seit fast zwei Monaten in Saudi-Arabien, nachdem er Manchester United im November 2022 unter schwierigen Umständen verlassen hatte. Bei Al-Nassr findet sich CR7 immer besser zurecht, nachdem er zu Beginn noch kleinere Startschwierigkeiten hatte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 38-Jährige hat in den letzten drei Spielen zwei Hattricks erzielt, zuletzt alle drei Tore beim Sieg von Al-Nassr gegen Damac in der saudischen Profiliga am Samstag.

WIE GEHT ES WEITER? Am kommenden Freitag treffen Al-Nassr und Ronaldo auf Al-Batin.