Cristiano Ronaldo dankt Juventus-Teamkollegen nach 750. Karriere-Tor: "Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft"

Unter der Woche gelang Cristiano Ronaldo das 750. Pflichtspieltor seiner Karriere. Nach Erreichen der besonderen Marke dankte er seinen Teamkollegen.

Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich für das Erreichen von 750 Pflichtspieltoren mit einem emotionalem Statement bei seinen Mannschaftskameraden bedankt.

"Präsident Agnelli (Andrea, d. Red.) repräsentiert diesen wunderbaren Klub in diesem historischen Moment meiner Karriere", schrieb Ronaldo bei Instagram unter ein Video, in dem ihm Agnelli vor dem Derby gegen Torino am Samstag (2:1) ein Juve-Trikot mit der Nummer 750 auf dem Rücken überreichte. Beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Dynamo Kiew am Mittwoch hatte der 35-jährige Portugiese den 750. Treffer seiner Karriere erzielt.

Cristiano Ronaldo nach 750. Tor: "Ein besonderer Dank geht an die Mannschaft"

"Ein besonderer Dank geht an die Mannschaft dort hinten", führte Ronaldo aus. "Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft, Jungs! Auf geht's! Alle zusammen für all unsere großen Ziele in dieser Saison."

Ronaldo war 2018 von nach Turin gewechselt. In der laufenden Spielzeit steht der fünfmalige Weltfußballer bei zehn Toren in neun Pflichtspielen für Juve.