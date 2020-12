Juventus Turin: Cristiano Ronaldo erzielt gegen Dynamo Kiew sein 750. Tor

Superstar Cristiano Ronaldo von Italiens Rekordmeister hat am Mittwochabend die Marke von 750 Pflichtspieltoren in seiner Laufbahn geknackt. Der Portugiese netzte für die Bianconeri in der zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den ukrainischen Vertreter (Endstand 3:0).

Ronaldo traf im Allianz Stadium Mitte der zweiten Halbzeit, als er nach einem Schussversuch seines Sturmkameraden Alvaro Morata aus kurzer Distanz abstaubte. Es war sein 75. Treffer im Juve-Dress.

Die weiteren Tore in seiner Laufbahn entfallen auf (450), (118), Portugals Nationalmannschaft (102) und seinen Jugendklub CP (5). In der ewigen Torjägerliste liegen nur noch Jozef Bican (759) und Pele (757) vor dem 35-Jährigen.

750 - Cristiano Ronaldo scored his 750th goal among clubs and senior National team, with 10% of these being scored for Juventus. Limitless.#JuveDynamo #UCL pic.twitter.com/Mmm4Xov19x