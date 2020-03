Coronavirus: Auch Länderspiel Deutschland gegen Italien ohne Fans

Das Coronavirus macht auch Fußball-Deutschland zu schaffen. Neben einigen Buli-Spielen findet auch das Länderspiel gegen Italien ohne Zuschauer statt.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Vorausgegangen war die Entscheidung des Freistaats Bayern, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zu untersagen.

"Über allem steht die Gesundheit. Wir sind im täglichen und intensiven Kontakt mit den zuständigen Stellen und vertrauen auf deren Expertise. Die Behörden haben nun klare Vorgaben gemacht, für die wir in dieser für uns schwierigen und komplexen Frage sehr dankbar sind. Auch wenn es natürlich bitter ist, dass dieser Klassiker vor leeren Rängen stattfinden muss", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Länderspiel gegen ebenfalls vor leeren Rängen?

Für Bundestrainer Joachim Löw ist die Begegnung eines von nur zwei Länderspielen vor der Bekanntgabe des vorläufigen EM-Kaders Mitte Mai. Am 26. März trifft die DFB-Auswahl in Madrid auf Spanien. Ob die Zuschauer auch von dieser Partie ausgesperrt werden, ist offen. Die spanische Primera Division lässt die kommenden beiden Spieltage ohne Fans austragen.

Nach dem Jahresauftakt stehen für Löw im Trainingslager in Seefeld/Tirol noch zwei Testspiele auf dem Plan. Am 31. Mai soll in Basel gegen die gespielt werden, der Gegner für die EM-Generalprobe wenige Tage später ist offen.