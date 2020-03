Nach Corona-Fall bei Juves Rugani: Inter Mailand setzt Spielbetrieb aus

Am Mittwoch wurde der Corona-Fall bei Juventus-Verteidiger Daniele Rugani bekannt. Inter Mailand zieht eine radikale Konsequenz daraus.

Der italienische Topklub hat in einer ersten Reaktion auf den Corona-Fall bei Juventus-Verteidiger Daniele Rugani angekündigt, den Spielbetrieb seiner Profimannschaft vorerst auszusetzen. Juve und Inter waren am vergangenen Sonntag aufeinandergetroffen.

Inter will seine Mannschaft "bis auf Weiteres" in keinem Wettbewerben zum Einsatz kommen lassen. Mailand hatte am Sonntag das Topspiel in Turin (0:2) verloren, Rugani saß dabei als Ersatzspieler auf der Juve-Bank.

Inter-Spiele fallen vorerst ohnehin wegen Coronavirus aus

Ohnehin standen für Inter in den kommenden Tagen aber keine Spiele an. hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus bereits alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt, davon ist auch die betroffen. Mailands für Donnerstag angesetztes Achtelfinal-Hinspiel in der gegen den spanischen wurde ebenfalls längst abgesagt.

Die Serie A hatte zudem die Erstligisten zu einer siebentägigen Trainingspause aufgefordert. Ausnahmen sollen für die Klubs gelten, die noch an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Am Mittwochmorgen hatte der italienische Fußballverband FIGC bereits erklärt, er schließe auch einen Abbruch der Saison nicht mehr aus.