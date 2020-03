Juventus Turin: Daniele Rugani positiv auf Corona getestet

Juventus-Star Daniele Rugani wurde positiv auf Corona getestet. Dies gab der italienische Rekordmeister am Mittwochabend bekannt.

Der italienische Nationalspieler Daniele Rugani von ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die Bianconeri am Mittwochabend offiziell mit. Er ist damit der erste Spieler aus der , der sich mit dem Virus im angesteckt hat. Juve betonte, der Innenverteidiger weise aktuell keine Symptome der durch das Virus hervorgerufenen Lungenkrankheit COVID-19 auf.

"Juventus leitet derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsprozeduren ein. Dies betrifft auch diejenigen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind", schrieb Juve in einer kurzen Stellungnahme. Ob und wie viele von Ruganis Teamkollegen betroffen sind, teilte Turin nicht mit.

Juventus spielt in der gegen

Der Coronafall beim italienischen Rekordmeister säht große Zweifel an der Fortsetzung der Saison. In der Serie A ist der Spielbetrieb ohnehin unterbrochen, in der kommenden Woche müsste Juve zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zuhause gegen Olympique Lyon antreten.

Rugani stammt aus der Jugend des . 2015 wechselte er für fünf Millionen Euro Ablöse zu Juventus. Mit der Alten Dame gewann er seitdem unter anderem vier Scudetti und dreimal die .

Der Vertrag des 25-Jährigen, der im vergangenen Sommer von den englischen Erstligisten und umworben wurde, läuft noch bis 2024.