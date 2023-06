Wer hat die Conference League letztes Jahr gewonnen?

Seit dem vergangenen Jahr gibt es neben der Champions League und der Europa League auch die Conference League - wer war ihr erster Gewinner?

Im Jahr 2018 gab die UEFA die Einführung eines dritten großen Wettbewerbs der Föderation bekannt: Ab der Saison 2021/22 ging die Europa Conference League an den Start. Der Wettbewerb besteht aus Teams, die in der Qualifikation zur Europa League gescheitert sind und Teams, die sich durch die Conference-League-Qualifikation für den Wettbewerb qualifiziert haben.

Die UECL ging in dieser Saison zum zweiten Mal an den Start. West Ham United und AC Florenz treffen im Finale im tschechischen Prag aufeinander. Doch welches Team hat eigentlich in der Premierensaison die Conference League gewonnen? GOAL klärt auf.

Conference League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Überblick zu Ort, Datum und Übertragung

Ort Prag (Tschechien) Stadion Fortuna Arena Datum Mittwoch, 07. Juni 2023 Free-TV NITRO LIVE-STREAM RTL+

Wer hat die Conference League letztes Jahr (2022) gewonnen?

Im ersten Finale der Wettbewerbsgeschichte trafen die AS Roma und Feyenoord Rotterdam aufeinander. In Tirana (Albanien) krönten sich die Italiener durch das goldene Tor von Nicolo Zaniolo (32. Minute) zum ersten Conference-League-Sieger der Geschichte. Damit ist Roma-Trainer José Mourinho der erste Coach, der alle drei UEFA-Wettbewerbe gewonnen hat.

Mourinho und die Roma qualifizierten sich durch den Sieg in der Conference League für die Europa League und landeten dort in diesem Jahr dann erneut im Finale. Nach Elfmeterschießen mussten sich die Römer und "The Special One" allerdings dem FC Sevilla geschlagen geben.