Conference League: Wo ist das Finale 2023?

Die UEFA Conference League kürt am Mittwoch den zweiten Sieger der Wettbewerbsgeschichte. Wo findet das Finale statt?

Seit der Saison 2021/22 geht der dritte internationale Klub-Wettbewerb der UEFA an den Start: Die Conference League. Im diesjährigen Finale trifft AC Florenz auf West Ham United.

Der erste Gewinner des Wettbewerbs war im vergangenen Jahr die AS Roma, die im albanischen Tirana Feyenoord Rotterdam besiegte. Doch wo findet das Finale in diesem Jahr statt? GOAL hat die Antwort.

Conference League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Überblick zu Ort, Datum und Übertragung

Ort Prag (Tschechien) Stadion Fortuna Arena Datum Mittwoch, 07. Juni 2023 Free-TV NITRO LIVE-STREAM RTL+

Conference League 2022/23: Wo ist das Finale?

Der Gewinner der Conference League wird in diesem Jahr in Tschechien gekürt. Austragungsort ist die 2008 eröffnete Fortuna Arena in Prag, Stadion von Slavia Prag. 19.370 Zuschauer fasst die Arena in der tschechischen Hauptstadt. Es ist übrigens nicht das erste UEFA-Finale, welches in der Arena stattfindet: In der Fortuna Arena gewann der FC Bayern im Jahr 2013 den UEFA-Supercup gegen den FC Chelsea.

Nun will der vom deutschen Rekordmeister umworbene West-Ham-Kapitän Declan Rice eine große Trophäe in Prag in den Himmel stemmen und sich gegen Florenz um Kapitän und Barcelona-Kandidat Sofyan Amrabat durchsetzen.