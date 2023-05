"Magische Nacht" mit Coldplay statt Awards in Paris: Lionel Messi reist nach dem Titelgewinn mit PSG nach Barcelona

Lionel Messi und seine Frau reisten nach Barcelona, um sich Coldplay anzuschauen. Die Fans dort feierten ihn.

WAS IST PASSIERT? Als frischgebackener französischer Meister hat PSG-Stürmer Lionel Messi am Sonntag in Barcelona ein Konzert der englischen Popband Coldplay besucht. Der Argentinier entschied sich für den Besuch der Show im Olympiastadion der katalanischen Metropole und gegen die Teilnahme an der jährlichen Verleihung der UNFP-Awards in Paris.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi saß beim Coldplay-Konzert im Unterrang. Nachdem Fans ihn entdeckt hatten, feierten sie den langjährigen Barca-Star mit Sprechchören. Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo postete später ein Bild, das sie und den siebenmaligen Weltfußballer an der Seite der Band zeigt. "Magische Nacht" schrieb sie dazu.

Bei den UNFP-Awards wurden derweil die besten Spieler Frankreichs im vergangenen Jahr gekürt. Messi war dabei einer von vier PSG-Spielern, die es in die Mannschaft des Jahres schafften. Auch Kylian Mbappé, Achraf Hakimi und Nuno Mendes wurden berufen. Mbappé wurde zudem als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet und kündigte anschließend an, auch im kommenden Jahr für Paris Saint-Germain spielen zu wollen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Instagram | @antonelaroccuzzo

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi schoss PSG mit seinem Tor gegen Straßburg am Samstag (1:1) vorzeitig zum Meistertitel. Am Samstag steht das letzte Saisonspiel gegen Clermont Foot auf dem Programm. Gut möglich, dass es auch der finale Auftritt des Superstars im PSG-Dress ist. Messis Vertrag läuft aus, eine Verlängerung scheint in weiter Ferne.

Ein Klub, der sich heftig um den 35-Jährigen bemüht, ist der FC Barcelona. Die Blaugrana wollen ihr langjähriges Aushängeschild zurückholen. Nicht nur auf Coldplay-Konzerten, sondern auch bei Barca-Spielen im Camp Nou wurde Messi daher zuletzt mit Sprechchören gewürdigt.