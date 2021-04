Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM?

Es wird wieder Zeit für ein legedäres Duell: Real Madrid empfängt den FC Barcelona. Goal erklärt, wie das Spiel der LaLiga gezeigt / übertragen wird.

Real Madrid - FC Barcelona. Viel mehr benötigt es gar nicht, um bei Fußballfans auf der ganzen Welt Gänsehaut zu erzeugen. Anpfiff im Estadio Alfredo di Stefano in Madrid ist am Samstag um 21.00 Uhr

Der Clasico ist nicht nur prestigeträchtig, sondern hat für die Situation in der Liga eine Menge Bedeutung: Das Meisterschaftsrennen in Spanien ist spannend wie selten. Atletico Madrid befindet sich mit 66 Punkten auf der Eins, Barcelona hat allerdings nur einen Punkt weniger.

Wiederum zwei Punkte weniger als Barcelona hat Real, welches mit einem Sieg gegen den Erzfeind an diesem vorbeiziehen könnte. Rückenwind haben die Madrilenen genug: Fünf Spiele in Folge wurden gewonnen, am Dienstag setzte sich das Team von Zinedine Zidane in der Champions League gegen den FC Liverpool mit 3:1 durch.

Es ist eines der Highlights im Fußball-Kalender, wer wird als Sieger aus dem so wichtigen Duell gehen? Oder gibt es doch ein Unentschieden? Goal nennt alles Wissenswerte rund um die Übertragung der LaLiga .

Real Madrid vs. FC Barcelona: So findet El Clasico am Samstag statt

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona LIVE im TV? Die LaLiga im Fernsehen

Real Madrid und FC Barcelona ziehen schon für sich massenweise Anhänger:innen vor die Bildschirme - es dürfte also nicht verwundern, wenn auch hierzulande eine Menge Fans beim Aufeinandertreffen der beiden Spitzenklubs einschalten wollen.

21.00 Uhr heißt auch Flutlichtspiel - durch die Coronapandemie ist es eh ratsam, den Samstagabend zuhause zu verbringen. Alles deutet auf einen spektakulären Fußballabend hin, aber wird das Spiel überhaupt übertragen?

El Clasico wird übertragen: DAZN zeigt Real Madrid - FC Barcelona!

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich bereits auf das Spiel gefreut haben: Der Clasico, also Real Madrid gegen den FC Barcelona, wird am Wochenende LIVE gezeigt!

Die frohe Kunde geht sogar weiter: Da DAZN das Spiel überträgt, kann man Spiel sogar kostenlos verfolgen - später dazu mehr! So etwas liest man doch gerne!

Real Madrid vs. FC Barcelona auf dem TV: So seht ihr den Clasico LIVE

Da DAZN ein Streamingdienst ist, wird die Übertragung nicht wie für manche üblich über einen Fernsehsender zu sehen sein. Wenn ihr also minutenlang eure Sender auf der Suche nach DAZN durchlaufen lasst, werdet ihr nicht erfolgreich sein - der Trick nennt sich LIVE-STREAM.

Ihr benötigt nämlich eine Internetverbindung, um das Spiel zu verfolgen. So könnt ihr beispielsweise auf eurem Smart-TV die kostenlose DAZN-App herunterladen, euch gratis registrieren und im Anschluss den Clasico schauen - nach nur wenigen Minuten solltet ihr alles eingerichtet haben!

Ex-Nationalspieler mit dabei: So überträgt DAZN am Samstag den Clasico

Wie immer, wenn DAZN ein wichtiges Spiel überträgt, greift der Streamingdienst tief in die Tasche und strahlt eine qualitativ hochwertige Übertragung aus. Auch am Samstag werden wieder drei fachkundige Stimmen an den Mikrofonen sitzen.

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Moderator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Wer zeigt / überträgt den Clasico? Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM sehen!

DAZN überträgt am Wochenende den Clasico - für viele Fans ein Grund zu Jubeln. Der Streamingdienst ist nicht nur günstig, sondern überzeugt seit Jahren mit einem vielfältigen Angebot. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns DAZN etwas genauer an.

Real Madrid - FC Barcelona KOSTENLOS verfolgen: Das ist der DAZN Probemonat

Los geht es mit der wichtigsten Eigenschaft von DAZN: Dem Probemonat. 30 Tage lang kostenlosen Spitzensport, LIVE, exklusiv und ohne einen Cent zu bezahlen? DAZN macht’s möglich!

Dabei ist der Gratismonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich. Heißt: Ihr müsst im Anschluss kein teures Abonnement abschließen, wie bei der Konkurrenz, sondern könnt ganz einfach kündigen.

El Clasico im LIVE-STREAM sehen: So günstig sind die Abos von DAZN

Wenn der Probemonat abgelaufen ist, habt ihr drei Möglichkeiten - allerdings ist eine davon, kein Abonnement fortzuführen. Wer will schon über 8.000 LIVE-Events pro Jahr verpassen?

Möglichkeiten zwei und drei sind das Monatsabo und das Jahresabo, welche in der folgenden Tabelle zu finden sind. Diese unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeit und nicht im gezeigten Programm.

Abo-Art Preis Kündbar Monatsabo 11,99 Euro pro Monat Monatlich Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat) Jährlich

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So viel LIVE-Sport zeigt DAZN!

Der Clasico reicht noch nicht, um euch zu überzeugen, ein DAZN-Abonnement abzuschließen? Dann solltet ihr euch die folgende Übersicht in Ruhe durchlesen.

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Comunicado Oficial: fallecimiento de Antonio Calpe.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2021

Ideal zum Streamen: So seht ihr den Clasico mobil

Ihr wollt den Clasico auf DAZN verfolgen, habt aber keinen Smart-TV? Kein Problem, jeder hat mindestens ein Gerät zuhause, wo der Streamingdienst funktioniert.

Sei es ein gewöhnlicher PC oder Laptop/Notebook, bei welchem man nur den Browser aufrufen und dazn.com eingeben muss, oder auf anderen Geräten (Smartphone, Tablet, etc.) mit der kostenlosen App - es ist wirklich einfach!

Die DAZN-App im Play Store für Tablets und Smartphones

Die DAZN-App im App Store für Tablets und Smartphones

Auch mit Spielekonsolen (Playstation und XBox), Google Chromecast, allen möglichen Smart-TVs und dem Amazon Fire TV Stick ist die App einfach zu bedienen.

