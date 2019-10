Chelsea-Angreifer Tammy Abraham nennt seinen härtesten Gegenspieler: "Er ist ein Biest"

Chelseas Tammy Abraham mischt derzeit die Premier League auf. Gegen einen Verteidiger spielte der junge Engländer aber alles andere als gern.

Angreifer Tammy Abraham vom hat den Niederländer Virgil van Dijk vom als härtesten Gegenspieler seiner noch jungen Karriere bezeichnet.

"Er ist ein Biest. Er ist einfach gut in dem, was er tut", wird der 22-Jährige von der Daily Mail zitiert. "Er hat sehr viel Erfahrung und immer ein Auge auf den Ball und seinen Gegenspieler."

Abraham über van Dijk: "Sehr nervig"

Van Dijk wisse in den meisten Fällen, wohin der Stürmer sich bewegen will, fuhr Abraham fort. "Das ist sehr nervig für einen Angreifer - lass mich einfach in Ruhe", schloss er ab.

Abraham steht nach acht Spieltagen in der Premier League bei acht Treffern, auch in der war er bereits erfolgreich. Seine starken Leistungen brachten ihm zuletzt seine zweite Nominierung für die englische Nationalmannschaft, nachdem er im November 2017 bereits zwei Freundschaftsspiele für die Three Lions absolvierte.