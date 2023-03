"Geschichte wurde geschrieben": Der FC Chelsea verpflichtet den nächsten Stürmer

Chelsea hat mächtig in seinen Kader investiert - aber damit ist noch lange nicht Schluss. Ein Talent hat nun unterschrieben.

WAS IST PASSIERT? Der 17-jährige Jamaikaner Dujuan 'Whisper' Richards hat einen Vorvertrag beim FC Chelsea unterschrieben. Das verkündete sein Klub Phoenix All Stars Academy auf Instagram.

WAS WURDE GESAGT? "Geschichte wurde geschrieben. Die Phoenix All Stars Academy ist stolz, dass sie verkünden darf, dass Dujuan 'Whisper' Richards, der bei uns spielt, seit er 12 Jahre alt ist, einen Vorvertrag beim FC Chelsea unterschrieben hat. Er wird bald in der Premier League spielen", verkündete der Klub aus Jamaika.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Richards hatte angeblich auch das Interesse von Newcastle United geweckt. Bei den Magpies absolvierte er ein zweiwöchiges Probetraining, entschied sich nun aber doch für einen Wechsel zu den von Graham Potter trainierten Blues.

WIE GEHT ES WEITER? Richards kann erst im November, wenn er 18 wird, offiziell zu Chelsea wechseln. Um in der ersten Mannschaft zu spielen, benötigt er allerdings auch noch eine Arbeitserlaubnis.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Stürmer verbuchte in der vergangenen Saison 31 Tore und 19 Assists und machte damit die großen Klubs aus England auf sich aufmerksam.